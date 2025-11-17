Milanović ne ide u Vukovar: Iz Ureda predsjednika stiglo priopćenje

Predsjednik Zoran Milanović neće osobno sudjelovati na obilježavanju Dana sjećanja u Vukovaru u utorak 18. studenog, priopćeno je iz Ureda predsjednika.

"Na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u utorak 18. studenoga, u Vukovaru sudjelovat će izaslanici Predsjednika Republike Orsat Miljenić, predstojnik Ureda predsjednika Republike i Marijan Mareković, savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata, a u Škabrnji izaslanici Predsjednika Republike Ivica Olujić, savjetnik Predsjednika za obranu i Bartol Šimunić, pročelnik Kabineta predsjednika", objavljeno je iz Ureda, a zatim je priopćen i razlog.



"Zbog zdravstvenih tegoba, akutne upale dišnog sustava, predsjednik Republike Zoran Milanović nije u mogućnosti osobno sudjelovati na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje", stoji u priopćenju iz Ureda predsjednika.