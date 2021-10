U petak se obilježava 30. obljetnica ustrojavanja Glavnog stožera Oružanih snaga RH na kojoj će biti predsjednik Zoran Milanović, Mario Banožić i Robert Hranj.

Na svečanoj akademiji u povodu 30. obljetnice ustrojavanja Glavnog stožera Oružanih snaga RH će biti predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović, izaslanik predsjednika Vlade i ministar obrane Mario Banožić, načelnik Glavnog stožera OS RH admiral Robert Hranj te drugi vojni i civilni državni dužnosnici.

Što se tiče kokaina u vojsci, Milanović je rekao da su to izolirani slučajevi, ali zabrinjavajući. ''To nije dobro'', istaknuo je predsjednik i dodao da neće tražiti testiranje svih vojnika. ''Što je sljedeće, testiranje svih učenika?'', upitao se.

Kupili su drogu na crnom tržištu, rekao je i dodao da to Plenkoviću nije jasno. ''Ne dolazi u obzir da testiramo sve vojnike. Sad je pitanje jesu li vojnici bili dio tog lanca ili su samo bili kupci. To je svakom tupljem srednjoškolcu jasno'', uzrujao se Milanović. ''Jel to jasno? Protiv hajke sam. Jučer je bilo na policajce, danas na vojnike. U protivnom ćete implicirati da imamo narkomansku vojsku, a nemamo. Nisam za zataškavanje!'', rekao je Milanović i kazao da se radi o stigmi. ''Zašto baš testiranje određene postrojbe, zašto ne recimo - testirati podmorničare?'', pitao je.

Fimi media

Komentirao i presudu Vrhovnog suda u slučaju Fimi media. ''Sud je potvrdio u činjeničnom supstratu gotovo sve. S jedne strane to s Plenkovićem nema veze, ali s nekima koji su aktivni i danas ima veze. To je njegova (Plenkovićeva) stvar'', istaknuo je Milanović.

Što se Plenkovićeve izjave tiče - da je presuda dokaz da pravosuđe nije HDZ-ovo, Milanović je rekao da treba ispitati motive. ''Tajming je neobičan. Kao da ih je netko ucjenjivao. Naravno da nije cijelo pravosuđe HDZ-ovo. Presuda je očito napisana ranije, to je jasno kao suza. Čuvana je u otpremi i dan-dva prije imenovanja novog predsjednika Vrhovnog suda je objavljena.

Netko je donio tu odluku, pretpostavljam da nije kotlovničar, nego osoba koja vodi Sud. Treba ga pitati s kojim motivima i zašto nije objavljena prije dva mjeseca. Ne znam jesu li to stvari u diskreciji predsjednika Suda, ali ako jesu, to je vrlo opasno oružje i jako, jako učinkoviti alat manipulacije'', upozorio je.

''Kako je to moguće u Plenkovićevom svijetu? Treba pročitati presudu. Sud je potvrdio sve, osim kod jedne osobe koju je oslobodio. Malo su preinačili kaznu. Zanimljiva je logika Plenkovića'', rekao je Milanović.

''Plenković je učinio sve da im podilazi. Vidite kako se to ne isplati. To je zabrinjavajuće. Napišeš presudu pa je držiš u podsuknji. To su ozbiljne stvari'', istaknuo je predsjednik.

O HRT-u

Milanović je rekao da je zadnji ravnatelj HRT-a završio u zatvoru zbog izbora HDZ-a. ''To nisam tajio, da je to bio Radman koji je radio na nečije zadovoljstvo ili nezadovoljstvo. To je državna televizija. Utjecaj HRT-a u kreiranju javne politike je pogrešan, opasan, zastario i neprihvatljiv'', istaknuo je i dodao da je to sjeme zla.

''Dnevnom politikom se sada bave svi. Građani su itekako informirani, ne treba im HRT'', napomenuo je. ''Nažalost, saborska većina je bitna kod HRT-a. Nitko se ne bori za HRT zbog poljoprivredne emisije, nego zbog dnevne politike'', kazao je Milanović.

Cijene goriva

Podržava vladinu intervenciju u cijene goriva. ''Dobro je nadati se od Oklahome do Zagreba da će se to smiriti i da će se i cijene plina smiriti. Treba planiriti dugoročno. Onaj tko vodi državu mora razmišljati samo o sebi, a tek kasnije o susjedima. Kupiti na vrijeme dovoljne količine'', zaključio je predsjednik.