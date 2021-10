U nedjelju se obilježila 30. godišnjica osnutka 83. samostalnog bataljuna Hrvatske vojske - Zagreb. Na svečanosti je bio i predsjednik Zoran Milanović.

Svečano se obilježila 30. godišnjica osnutka 83. samostalnog bataljuna Hrvatske vojske - Zagreb, a svečanosti je nazočio i predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović.

''Mislim da danas hrvatske branitelje ljudi poštuju više nego prije 15 godina. Ljudima postaju jasnije sve dileme i zavist koje su postojale i postoje'', kazao je Milanović.

7.10. je bio pokušaj ubojstva državnog vrha, istaknuo je predsjednik. ''Nisu ni Rusi pokušali ubiti Hitlera, ubio se sam. Od '45. - '91. nikad i onda ovo. Preko toga treba prijeći, zna se tko je to naredio. To su dani kada su vojarne manje više sva zauzeta i danima se ne događa ništa. Tog 10.10. preko radija kojeg su svi slušali išao je poziv. Javilo se 400 ljudi! To je toliko malo, ne da se osjećate kao holivudske zvijete, nego puno vrijednije.

Drugi su se bojali, nisu se snašli, a kasnije je kroz hrvatsku vojsku prošlo i deseci tisuća ljudi iz Zagreba'', rekao je Milanović i dodao da ključne stvari radi mali broj ljudi.

Kazao je da je tu to vrijeme bio u Zagrebu i završavao studij. ''Oni hrabriji, bili su u Vukovaru. Svatko tko se izložio zaslužuje divljenje'', napomenuo je Milanović.

''Hrvatska se bori protiv vojske koja je navodno bila i njezina, koja je ukrala naoružanje, morala je voditi taj rat. To je godina kada ljudi nisu znali što se događa. Nije to bio samo strah. Netko je rekao da je Milošević bio nacist. Nacisti su bar fanatici. Oni su gori, bili su sociopati i psihopati koji su radi vlasti postali nacionalisti, a da je trebalo bili bi balerine. To su ljudi bez vrijednosti i bez vjere'', istaknuo je.

Rekao je da su se branitelji borili za europski duh, ali ispred svega za svoju domovinu. ''Borili su se prije svega za Hrvatsku i samo za Hrvatsku. Država bez granica nije država'', rekao je predsjednik i dodao da će istinu i povijest pisati i drugi, ali za sebe i bez koristi. ''Mi se svoje istine ne trebamo stidjeti'', zaključio je Milanović.