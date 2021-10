Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na otvorenju Godišnje skupštine Europske federacije novinara u Novinarskom domu u Zagrebu.

Nakon otvorenja, predsjednik Milanović je odgovarao na pitanja novinara. Jedno od pitanja novinara bilo je i povezano uz snimku migranata koje tuku, kako se navodi, hrvatski policajci.

"Europska komisija ne zna tko joj glavu nosi. S jedne strane nas opremaju opremom i traže da štitimo granicu, a kad vidi nešto što im se ne dopada, onda reagiraju zato što moraju", rekao je Milanović koji snimku smatra incidentom.

"Ako Hrvatska ima posljedice zbog snimke, što onda radimo u EU? Policija, ako maknemo nekolicinu koji su napravili nešto što nisu smjeli, radi grozan posao za mali novac u groznim uvjetima. Želite li da vam sin ili kćer rade taj posao?", rekao je Milanović.

Smatra da ilegalne migracije ne treba braniti. "Ilegalno znači protuzakonito. Netko pokušava proći kroz Hrvatsku i dočepati se zapada. Policajci ih u tome moraju zaustaviti, no ne smiju ih batinati", dodao je Milanović.

Na ideju o žicama na granici je rekao: "Na unutarnje granice to im nitko ne brani, to mogu napraviti sutra i ispasti ovakvi ili onakvi. Na vanjske granice, uffff... ne sviđa mi se to".

"Žičana ograda prema BiH i Srbiji? To je bolesno. Meni je nevjerojatno da neki imaju žičanu ogradu prema Hrvatskoj", rekao je Milanović dodajući kako se radi o snimci od par sekundi te da treba vidjeti tko su ljudi sa snimke i postoji li zapovijed o tome što se na snimci vidi.

Navodi da ne vidi odgovornost ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića jer nije dobio rezultate istrage.

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) i Sindikat novinara Hrvatske (SNH) 8. i 9. listopada ugostit će Godišnju skupštinu Europske federacije novinara (European Federation of Journalists Annual Meeting 20201) (EFJ).

Dvodnevna skupština okupit će stotinjak novinara, predsjednika novinarskih organizacija i sindikata iz cijele Europe, te brojne goste.



Skupu će se obratiti i ministrica kulture i medija RH Nina Obuljen Koržinek, a uvodno će govoriti i predsjednik EFJ-a Mogens Blicher Bjerregård, te predsjednici organizacija domaćina, u ime SNH Maja Sever i u ime HND-a Hrvoje Zovko.

U fokusu ovogodišnjega godišnjeg skupa EFJ-a je progon novinara i novinarskih udruga u Bjelorusiji, ali i spašavanje novinarki i novinara iz Afganistana, te pritisci na medije u regiji zapadnog Balkana. Govor će održati Andrei Bastunets, predsjednik Bjeloruskog udruženja novinara koje je nedavno ukinuo bjeloruski Vrhovni sud.



U dijelu konferencije otvorenom za javnost bit će održana dva okrugla stola: prvi dan će se razgovarati o problemima novinara u regiji, dok će drugi dan biti riječi o trendu polarizacije publike nakon porasta neliberalnih pokreta.