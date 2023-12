Milanović o sigurnosnim izazovima: "Nestaje svijet kakav smo poznavali, s dugotrajnom američkom dominacijom"

Milanović je podsjetio kako je na području Rijeke obrazovanje bilo na visokoj razini još u 18. stoljeću, nakon Drugog svjetskog rata kvaliteta je pala, ali se visoka razina počela ponovno graditi. Danas se tu ima što vidjeti, a napredak fakulteta je vrlo vidljiv, ocijenio je.

Treba prihvatiti činjenicu visokog udjela turizma u hrvatskom gospodarstvu i pokušati od toga stvoriti vrhunski proizvod, što se već sad djelom ostvaruje.

"Hrvatska pri tome ovisi o miru, stabilnosti i sigurnosti obitelji koje dolaze kod nas jer imaju dovoljno novca da zadovolje potrebe koje nisu primarne. Nestane li to, mi smo u problemu, ali to nestaje samo u slučaje teških geopolitičkih poremećaja", istaknuo je.

U razmatranju sigurnosne situacije u Hrvatskoj ne treba se baviti geopolitikom, ona je područje interesa velikih država, a tu nije naše mjesto, naveo je.

Pročitajte i ovo Astronomske cijene Zašto su stanovi u Hrvatskoj toliko skupi i što treba napraviti da se cijene smanje? "To bi bila administrativno najnježnija revolucija"

"Geopolitika, to su prostori nama veoma daleki i nedokučivi, to je pitanje euroazijske ploče, oceana i tko kontrolira morske puteve, globalna konkurencija i svemir, a nas nema ni u jednoj od tih jednadžbi. Mi smo sa strane i to je radosna vijest", kaže Milanović.

Hrvatska treba ulaziti u sukobe samo kad je njezina glava u opasnosti, poručio je predsjednik Republike.

Ocijenio je da nestaje svijet kakav smo poznavali, s dugotrajnom američkom dominacijom, a novi sustav još nije nastao.

Što se tiče klimatskih promjena, kaže da tu treba biti racionalan. Neki procesi se događaju, ali ne treba biti religiozno uključen u to i nema potrebe za hitnim i drastičnim koracima, ustvrdio je.

Dekan fakulteta Marko Perić istaknuo je kako je ove godine upisana 50. generacija studenata. Fakultet je imao uspone i padove, a danas je lider visokog obrazovanja, znanstvenog i stručnog djelovanja na području turizma, ugostiteljstva i održivog razvoja, rekao je.