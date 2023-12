Lifestyle ministar? Habijan ne puni naslovnice samo zbog nove pozicije, nego i zbog fotografija koje objavljuje: "Radi se o seksizmu"

Nije model, nego ministar, ali se po naslovima možda ne bi tako zaključilo. "Radi se o seksizmu čiji je temelj zapravo jedna maskulina diskriminacija. Uopće fokus na izgled se naziva objektivizacija, dakle to je često tehnika kad su žene u pitanju. Ista stvar se događa sad u slučaju novog ministra", rekla je Marijana Grbeša-Zenzerović, profesorica.

Interpretira ga se na temelju izgleda, a je li zbog diskriminacije ili nečeg drugog, Damir Habijan svoje je društvene mreže "očistio" od fotografija o kojima se danima polemizira.

"To je taktički možda bilo nesmotreno, čovjek je stavio fotografije koje su slobodne, ali nisu nepristojne prema tome, možda ih nije trebao brisati", dodala je Grbeša-Zenzerović.

Danas mu to zamjeraju i političke kolegice, pa propituju njegovu vjerodostojnost, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Lara Švigir.

"Već je u samom startu sebe sam učinio nebitnim na način da je brže bolje izbrisao svoje, ja ću se tako izraziti slobodne fotografije, čime je pokazao koliko drži do sebe", poručila je Mirela Ahmetović.

Nezadovoljstvo odabirom novog ministra izrazila je i Marija Selak Raspudić. Kaže prema kriterijima Habijan bi mogao ući i u neko drugo ministarstvo.

"Kriteriji HDZ-a za biranje novog ministra su sljedeći: 'Hm, kolega Habijan je zdrav, mogao bi biti ministar zdravstva. Hm, kolega Habijan je kulturan, mogao bi biti ministar kulture. Hm, kolega Habijan brzo trči, mogao bi biti ministar prometa'", istaknula je Selak Raspudić.

Posljednjih dana prati se što je odjenuo, kakve tenisice ili sat ima, kako izgleda. I sam se na to osvrnuo i poručio da je osim fotografija nešto i radio u 14 godina karijere.

"Povremeno neke mičem i prošle godine sam i mislim da je potpuno izlučno sada iz ove pozicije pričati o mojim fotografijama. Ako ih netko treba ja ću im dragovoljno dostaviti samo neka se jave", izjavio je Habijan.

"Ako je jedino što vama oporba može nabiti na nos samo tenisice i izgled onda ste vi zaista najbolji kandidat ikad", kazala je Majda Burić.

Ministar Habijan među prvim je muškim političarima koji puni i lifestyle rubrike. Nešto što je do sada bilo rezervirano za žene političarke. Bez obzira na to tko je u pitanju, profesorica smatra da se na taj način skreće fokus s bitnog, a to su kompetencije.

"Kad su muškarci u pitanju baš zato što su muškarci taj maskulinitet se ne prepoznaje kao oblik objektivizacije i diskriminacije, ali to zapravo on jest. Dakle ne kompetencije nego činjenica da objavljuje fotografije i pod B da zapravo ima dobro tijelo", objasnila je Grbeša-Zenzerović.

I zaključuje, diskriminacija je diskriminacija bez obzira na to radi li se o ženi ili muškarcu.

