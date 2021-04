Migrantica iz Afganistana tvrdi da su je seksualno zlostavljali pripadnici hrvatske Granične policije. Navodi da su joj prijetili nožem na granici između BiH i RH.

Migrantica podrijetlom iz Afganistana tvrdi da su je na granici između Bosni i Hercegovine i Hrvatske seksualno zlostavljali hrvatski policajci. Navodi da je, pod prijetnjom nožem, bila primorana da se skine gola tijekom pretrage grupe migranata na granici s BiH.

Europska komisija ovakve navode nazvala je "ozbiljnima" i pozvala hrvatske vlasti "da temeljito istraže sve navode i nastave s potrebnim radnjama", piše The Guardian.

Prema informacijama Danskog vijeća za izbjeglice, navodni incident se dogodio u noći na 15. veljače na hrvatskom području, nekoliko kilometara od Velike kladuše u BiH. Žena je navela da je pokušala priječi granicu s grupom migranata, među kojima je bilo i dvoje djece, no zaustavio ih je policajac koji je u njih uperio pušku.

Afganistanci su, prema njezinim riječima, zatražili azil. Prema riječima jednog svjedoka, jedan od policajaca je potrgao papire i nasmijao se.

"Vrijeđao nas je, ošamario starijeg muškarca koji je bio s nama i djecom i rekao nam da ispraznimo džepove i pokažemo torbe", navela je žena. "Zatim me je odveo u stranu i počeo me pretraživati", dodala je migrantica.

"Inzistirala sam na tome da me ne smije dodirivati. Pitao me je - zašto. Rekla samu mu - zato što sam žena i muslimanka. Policajac me ošamario i rekao mi - 'Ako ste muslimanka, zašto ste došli u Hrvatsku, zašto niste ostali u Bosni s muslimanima?'", tvrdi Afganistanka.

Stigao policijski kombi

Navodno joj je skinuo maramu i jaknu. "Nakon toga mi je počeo dodirivati grudi, a ja sam počela plakati. Dala sam mu 50 eura koje sam imala u džepu u nadi da će me prestati dodirivati. Naredio mi je da se skinem, ja sam odbila. Nastavio me je dirati po grudima i pozadi. Rekao mi je da prestanem plakati jer će me zadaviti. Bilo me je strah", opisala je migrantica.

Navodi i da je nekoliko minuta kasnije stigao policijski kombi, a migrantima je naređeno da uđu. Voženi su dvadesetak minuta prije nego im je rečeno da izađu.

Afganistanka navodi da je policajac od nje ponovno zatražio da se skine. "Usprotivila sam se i dobila ponovno šamar. Na sebi sam imala šest majica i troje hlača. Skinula sam sve osim jedne majice i hlača i pokrila se dekom. Prišao mi je policajac i počeo me dodirivati preko deke. Osjetio je da sam u odjeći i ošamario me. Rekao je da moram skinuti i donje rublje", navodi migrantica.

"Počeo me je pretraživati i dodirivati kad sam se skinula. Pitao me je volim li ga. Rekao mi je: 'Volim te, voliš li me? Želiš li da te odvedem nekamo da budeš sa mnom? Bila sam uplašena i u suzama. Htio me je odvesti u šumu. Uhvatio me je za rame i gurnuo do drugog policajca. Imali su baterije na čelu i nisam ih dobro vidjela. Prvi policajac je izvukao nož i stavio mi ga na vrat. Rekao mi je da ću, kažem li ikome što se dogodilo i ako se ikad vratim u Hrvatsku, završiti u šumi, pod njim", navela je migrantica.

Navodno ju je ponovno udario, kao i ostale migrante koji su bili s njom u grupi. Tada su im naredili da pješače natrag, do BiH.

"Šokantno svjedočenje"

"Ovo svjedočenje je uistinu šokantno", rekla je Charlotte Slente, glavna tajnica DRC-a. "Obrasci prijavljenih nasilja i zlostavljanja na granici između Hrvatske i BiH i dalje su nepromijenjeni. Ovo još jednom naglašava hitnu potrebu za sustavnim istragama izvještaja koja stižu", dodala je Slente.

"Unatoč angažmanu Europske komisije s hrvatskim vlastima posljednjih mjeseci, praktički nismo zabilježili napredak ni u istragama stvarnih izvještaja, ni u razvoju mehanizama neovisnog praćenja granica, kako bismo spriječili nasilje na vanjskim granicama EU-a. Stvarno je vrijeme da retoriku pretvorimo u stvarnost i osiguramo da se uspostavi uistinu neovisno nadgledanje granica kako bi se spriječile te zlouporabe i osigura da vjerodostojne i transparentne istrage mogu učinkovito odgovoriti počiniteljima nasilja i zlostavljanja", istaknula je Slente.

Europska komisija izjavila je kako očekuje da će hrvatske vlasti temeljito istražiti sve navode i slijediti relevantne radnje.

Ministarstvo unutarnjih poslova u srijedu je odbacilo nove optužbe o nasilju nad migrantima, nakon što je Guardian, pozivajući se na Dansko vijeće za izbjeglice (DRC), objavilo da su hrvatski policajci seksualno zlostavljali afganistansku državljanku nakon prelaska granice.