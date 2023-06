Meteorolozi Dnevnika Nove TV donose cijelu prognozu za ljeto, pogledajte što nas čeka ove godine

S obzirom na ovu vrućinu, i u četvrtak vrhunac onog što se može nazvati prvim toplinskim valom u sezoni, teško je zamisliti kako ljeto ukupno ipak neće biti toliko vruće, sigurno ne kao lani. Naime, toplinski valovi idućih mjeseci neće biti ni učestali ni dugotrajni, a ni intenzivni kako je to u pravilu bilo proteklih godina.

Gotovo sigurno nećemo oboriti rekord najtoplijeg ljeta, s obzirom na to da će izostati one velike i dugotrajne vrućine. To je zapravo dobra vijest, poglavito za one koji vrućine teško podnose. Manje ćemo koristiti klimu, a time i trošiti manje električne energije. Možda ponešto uštedimo i na sustavu zaštite od požara, s obzirom na to da će i rizik od požara biti manji, pa se nadamo se da će kanaderi ovog ljeta biti manje potrebni. No nije sve baš tako sjajno.

Razlog smanjenog rizika od požara je činjenica da ovog ljeta očekujemo više oborine nego što je to uobičajeno. Bit će više pljuskova, a povećana je mogućnost i za nevremena. Ona bi u ovoj sezoni mogla biti učestalija, pa i izraženija, poglavito u kopnenom dijelu zemlje, uz veću količinu kiše, moguće u kratkom vremenu, što onda povećava vjerojatnost i za bujične poplave. To je uzorak kakav nas prati još iz prijelaza s proljeća na ljeto. A na neki način i jedan od razloga. Naime, za razliku od prošle godine kad smo imali dugo sušno razdoblje, 18 mjeseci, ovo je proljeće u većem dijelu zemlje bilo kišno ili vrlo kišno. Tlo je dobro natopljeno, sad ta voda uz ove ljetne temperature polako isparava, a upravo vodena para jedno je od glavnih pogonskih goriva za nastajanje grmljavinskih oblaka.

Povremeno, i isto češće nego proteklih godina, ti će grmljavinski oblaci stizati i do naše obale i otoka. Neće to pokvariti turističku sezonu, ali nemojte se iznenaditi ako vas pokoji pljusak ove godine potjera s plaže. Šanse za to ove su godine ipak malo veće nego proteklih. S druge strane, zato s pitkom vodom ove godine stojimo prilično dobro.

Već pred vikend stiže nam promjena vremena s kojom će stići kiša, a nakon koje će vrijeme u sljedećem tjednu biti manje toplo. Tako ćemo i lipanj na kraju ukupno gledajući najvjerojatnije završiti u nekakvom prosjeku što što se tiče temperature, dok će oborina na našem području ipak biti nejednoliko raspodijeljena.

Srpanj će vjerojatno biti topliji od prosjeka, no ne mnogo. Dosta umjereno, bez dugotrajne vrućine. I dalje se predviđaju prodori svježeg oceanskog zraka, što će i u srpnju rezultirati i povećanom vjerojatnošću za pljuskove praćene grmljavinom. No oborina će, kao i dosad, biti nejednoliko raspodijeljena. To znači da se može dogoditi da ponegdje izostane ili da je bude manje od prosjeka, dok će drugdje biti i epizoda s jačom i obilnijom kišom.

U kolovozu bi kišnih epizoda trebalo biti manje, odnosno rjeđe, očekuje se i nešto veće pozitivno odstupanje temperature od prosjeka nego u srpnju, pa bi se u drugoj polovici ljeta mogao dogoditi i pokoji toplinski val, najizglednije u Dalmaciji.

Ni more ove godine temperaturom neće tako lako dosezati one previsoke vrijednosti kao lani. Većinom se očekuje između 24 i 27 stupnjeva. To je i dalje ugodno za kupanje. Trenutačno je ono još uvijek oko 23, 24.

U svakom slučaju, čini se da ljeto pred nama neće biti baš tipično, kako je najčešće bilo posljednjih 10-ak godina. Moglo bi sličiti na ono iz 2014. koje je također bilo kišno i ne osobito vruće. Tako i ove godine, dugotrajne, izražene vrućine trebale bi izostati. Naravno, bit će dosta sunčanog vremena, kakvo bi to bilo ljeto bez sunca, ali očekujemo i više pljuskova nego inače, pa i pokoje jače nevrijeme, osobito u srpnju.

