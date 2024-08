Stiže olakšanje, toplinski val slabi, a evo kada potpuno nestaje: Detalje otkriva meteorolog Ivan Čačić

U subotu naši će krajevi biti izvan dohvata atmosferske fronte koja će u nedjelju prijeći Alpe, a zatim zahvatiti i našu zemlju. U subotu će ispred fronte stići manja količina vlažnog zraka što će stvarati lokalne nestabilnosti.



Ujutro će biti pretežno sunčano, no nestabilno, pa već u prvom dijelu dana, uglavnom u zapadnim i središnjim predjelima, može biti pokojeg pljuska i grmljavine. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće ili vrlo vruće, ali nestabilno. Poslijepodne i navečer lokalno može biti i izraženijih pljuskova i grmljavine. Najviša temperatura od 33 do 36 stupnjeva.



U istočnim predjelima pretežno sunčano i vrlo vruće većinom od 35 do 38 stupnjeva. Poslijepodne i navečer valja računati na mogućnost ponegdje izraženijih pljuskova i grmljavine.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano, no nestabilno. Uglavnom u drugom dijelu dana može biti i izraženijih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, a uz grmljavinu ponegdje može biti i prolazno jak. Najviša temperatura većinom od 31 do 36 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije, a navečer i ponegdje i na obali i otocima sjevernog dijela, može biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, a temperatura od 33 do 37 stupnjeva.



More je posvuda vrlo toplo s temperaturom od 27 do 29 stupnjeva. I dalje se valja s oprezom i uz zaštitu izlagati sunčevoj toplini i UV zračenju.



Dobra je vijest što toplinski val od sutra slabi, a početkom tjedna i posuda prestaje.

Vrijeme naredna tri dana

U nedjelju u unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno te manje vruće. Osobito poslijepodne i navečer može biti i izraženijih pljuskova i grmljavine.

U ponedjeljak oblačnije i svježije uz češću kišu i izraženije pljuskove, a ponegdje i obilne oborine. U drugom dijelu utorka postupan prestanak oborine i to najprije na sjeverozapadu. Vjetar uz grmljavinu ponegdje na udare može biti jak i olujan.



Na Jadranu u nedjelju djelomice sunčano i nestabilno pa će, osobito u drugom dijelu dana, mjestimice biti kiše, a ponegdje i izraženih grmljavinskih pljuskova, osobito u ponedjeljak kad će još malo osvježiti.

Prema kraju utorka postupan prestanak oborine. U nedjelju će zapuhati jugo koje će u ponedjeljak na sjeveru okrenuti na lokalno jaku buru.



Ukratko, u nedjelju i osobito ponedjeljak slijedi zamjetna promjena vremena uz osvježenje, a ponegdje i obilne oborine. Potkraj utorka smirivanje vremena.

