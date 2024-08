Stižu tuča, nevremena i obilni pljuskovi, pratite upozorenja: Prvo paklene vrućine, a onda drastična promjena

Hrvatsku u subotu očekuje pretežno sunčano vrijeme, no popodne su u unutrašnjosti mogući pljuskovi, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Bit će vrlo vruće s temperaturama od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva.

Uglavnom u unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab, na istoku i umjeren istočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Uz pljuskove vjetar prolazno može biti pojačan.

Crveni meteoalarm Foto: DHMZ

Ujutro će biti pretežno sunčano, no nestabilno pa već u prvom dijelu dana, uglavnom u zapadnim i središnjim predjelima, može biti pokojeg pljuska i grmljavine. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće ili vrlo vruće, ali nestabilno. Poslijepodne i navečer lokalno može biti i izraženijih pljuskova i grmljavine. Najviša temperatura od 33 do 36 stupnjeva.

U istočnim predjelima pretežno sunčano i vrlo vruće većinom od 35 do 38 stupnjeva. Poslijepodne i navečer valja računati na mogućnost ponegdje izraženijih pljuskova i grmljavine, upozorio je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, no nestabilno. Uglavnom u drugom dijelu dana može biti i izraženijih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, a uz grmljavinu ponegdje može biti i prolazno jak. Najviša temperatura većinom od 31 do 36 stupnjeva,

U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije, a navečer i ponegdje i na obali i otocima sjevernog dijela, može biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, a temperatura od 33 do 37 stupnjeva.

More je posvuda vrlo toplo s temperaturom od 27 do 29 stupnjeva. I dalje se valja s oprezom i uz zaštitu izlagati sunčevoj toplini i UV zračenju.

Upozorenje na toplinske valove Foto: DHMZ

Od nedjelje toplinski val slabi, a stiže drastična promjena vremena, no ljetu još nije kraj.

Na snazi će biti upozorenje na opasnost od jakih grmljavinskih nevremena, najprije na sjevernom Jadranu, a obilni pljuskovi u kratkom vremenu najvjerojatniji su u ponedjeljak. Osim lokalno obilne kiše, mogući su i tuča te olujni udari vjetra pa se ne mogu isključiti štete, upozorili su iz DHMZ-a.

Zbog dužeg perioda visoke temperature tlo je isušeno i slabo propusno pa će biti olakšano površinsko tečenje i postoji mogućnost pojave bujičnih i urbanih poplava.

