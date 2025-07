Stiže destabilizacija vremena: Evo gdje se očekuje nevrijeme, a gdje sparina

Noćas nam stiže jedna prolazna destabilizacija. U zapadnim predjelima bit će lokalnih pljuskova i grmljavine – nakon 23 sata, u Istri, Primorju i gorju, a kasnije i u središnjoj Hrvatskoj. Sutra će pljuskovi biti znatno rjeđi, prevladavat će sunčano i prilično vruće vrijeme.

Preko nas se s juga pruža anticiklona koja osigurava puno sunca i porast temperature, no u isto vrijeme, u višim predjelima atmosfere pristiže nam vlažniji i nestabilniji zrak zbog kojeg su noćas na zapadu Hrvatske mogući lokalni pljuskovi, pa i poneko nevrijeme, osobito u Istri.

Sutra će u većini Hrvatske od jutra biti sunčano i toplo. Ipak, lokalno još može biti ponekog pljuska s grmljavinom, što je ostatak tih noćnih nestabilnosti. Najveća vjerojatnost za to je u Međimurju, Baranji i srednjoj Dalmaciji. Vjetar će tijekom prijepodneva polako jačati. Na obali će puhati slabo do umjereno jugo, a na kopnu slab zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura u unutrašnjosti oko 20 stupnjeva, a na obali oko 23, no ponovno će brzo rasti tako da će dosta rano postati vruće.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj tako biti sunčano, vruće i sparno, uz malu, a povremeno i umjerenu naoblaku. Vjetar će biti slab, a temperatura osjetno viša nego danas, od 32 do 35.

Slično i u Slavoniji, Baranji i Srijemu – sunčano i prilično vruće, oko 34 Celzijeva stupnja, s time da ovdje može biti ponekog kraćeg pljuska, ponajprije rano popodne u istočnoj Posavini i Podunavlju. Puhat će slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar.

U Istri, Primorju i na Kvarneru - sunčano, vruće i sparno! Jugo će još malo ojačati, puhat će umjereno, uz temperaturu oko 32. U Gorskom kotaru i Lici pretežno sunčano, uz promjenjivu naoblaku, no većinom suho. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a temperatura će biti oko 30.

U Dalmaciji - sunčano, vruće i sparno, uz umjereno jugo i temperaturu od 31 do 34, a u unutrašnjosti do 36, ponegdje i 37, tako da će to biti najtopliji dio Hrvatske sutra...

Temperatura mora je oko 25 Celzijevih stupnjeva što je vrlo ugodno za kupanje, a sutra i prekosutra još će malo zatopliti.

Prognoza za iduća tri dana

Sljedeći će tjedan ponovno biti nestabilnije i promjenjivije. Ipak, imat ćemo puno sunčanog vremena, ali povremeno i pljuskove te grmljavinu, pri čemu je moguće nevrijeme, osobito u ponedjeljak navečer i utorak! U srijedu zatim stabilnije. Ponedjeljak će uz to biti vrlo vruć, oko 35 Celzijevih stupnjeva, a zatim će u utorak zapuhati sjeverac, pa će vrućina malo popustiti.

I na Jadranu će početkom sljedećeg tjedna biti povremenih pljuskova. Vjerojatnije na sjevernom dijelu, dok će u Dalmaciji većinom ostati suho. U ponedjeljak će još puhati jugo, a zatim tramontana i bura. I dalje će biti vruće, s najvišom temperaturom oko 32.

Znači, sutra će u cijeloj Hrvatskoj biti sunčano i vruće, tek rijetko uz poneki pljusak. A onda sljedeći tjedan nešto promjenjivije – iako ćemo imati puno sunca i vrućine, izgledna su i dva pogoršanja vremena, jedno početkom tjedna, a drugo prema kraju, u petak ili subotu. I tad će se temperatura znatnije spustiti. Ipak, kako je to još relativno daleko, za precizniju prognozu treba pričekati još nekoliko dana.