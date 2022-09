Usred bijela dana 2019. godine muškarac je bivšu suprugu metalnim utezima divljački izudarao po glavi, i to pred očima njihove maloljetne djece. Nasilnik sada izazi iz zatvora.

Medijima se širi potresna priča žene, žrtve nasilja. Bivši suprug gotovo ju je ubio 2019. godine udarajući je metalnim utezima pred maloljetnom djecom. Nakon zatvorske kazne muškarac izlazi van.

Voditeljica Ivana Paradžiković u subotu je na svom Instagram profilu objavila potresnu priču o ženi koju je suprug skoro ubio, ali njezina priča tu nestaje jer nema nikakvu podršku sustava.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

"Ovo je Mihaela. Pogledajte je. Predivna mlada žena, brižna majka, jedna od hrabrijih koje sam upoznala tijekom karijere. A sada pogledajte druge slike.

Nastale su onoga dana kada me prvi put zvala. Bila je u bolnici u paničnom strahu. Čudom je preživjela...jer on je metalnim utezima ciljao samo glavu, dok je sa stražnjeg sjedala to promatralo njihovo dvoje maloljetne djece. Spasili su je dvoje hrabrih slučajnih prolaznika.

Smrskao joj je šaku, izudarao utezima po glavi... Nakon svega ona kaže: "Sigurna sam da će me potražiti kad izađe"

Bivši muž, nasilnik, završio je u zatvoru.

Ovih me dana, Mihaela opet zove. U istom je strahu. Nestabilna, agresivna i opasna osoba, kako su ga procijenili psihijatrijskim vještačenjem, izlazi iz zatvora...i kako je zaprijetio, završit će započeto!

Promijenila je ime, promijenila adresu, ali Mihaela zna...on će je pronaći. Svaki put do sada ju je pronašao. Aljkavošću birokracije njezina bi nova adresa završila u sudskom spisu koji ide i njemu na uvid!!

Ili bi netko u njezino ime u MUP-u zatražio sva njezina prebivališta. A taj netko -nije ona! Najluđe od svega je prijedlog Centra za socijalnu skrb? Pomoći će joj tako što će joj oduzeti djecu jer oni brinu o njihovoj sigurnosti, a uz majku kojoj su stavili metu na čelo i ona će biti ugrožena!!

Mihaela pokojna, djeca siročad. Problem riješen? Želudac me boli dok ovo pišem. Prekjučer je bio Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Svima puna usta osude, promjene zakona, strožih mjera...U stvarnom se životu događa ovo.

Možemo li spasiti jednu ženu za početak?…dok opet ne bude prekasno... pomozite, dajte joj snagu".