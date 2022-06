U posljednjih godinu dana online nasilje, odnosno rodno uvjetovano nasilje u Hrvatskoj je prijavilo 70 žena. No, zabrinjava to što se tek četiri posto takvih slučajeva u svijetu uopće prijavi. Stoga su Vijeće za elektroničke medije i udruga Babe pokrenuli projekt Surf and sound.

Online nasilje prema ženama široko je područje koje obuhvaća različite oblike, od zlouporabe snimke spolno eksplicitnog sadržaja, online silovanja, nedopuštene uporabe osobnih podataka, online praćenja i uznemiravanja do prijetnje fizičkim nasiljem.

Vijeće za elektroničke medije i udruga Babe pokrenuli su projekt Surf and sound kako bi probudili svijest kod žrtava, žena i potaknuli ih da prijave ovu vrstu zlostavljanja.

"Nama je cilj da to osvijestimo kao veliki problem jer to i je zbilja veliki problem posebno za žene. To će potvrditi i kolege iz Babe-a, ali koliko ja imam informaciju svega četiri posto slučajeva se prijavi policiji", rekao je za Dnevnik Nove TV Vanja Gavran, član Vijeća za elektroničke medije.

I same žene sve su svjesnije tog problema. .

"Ne stavljam takve objave i slike. Mislim da na taj način zapravo štitim samu sebe. Prijavila bih da dođe do toga da mi netko hakira profil", istaknula je Ivana iz Dugog sela.

"Prijavila bih bez razmišljanja", rekla je Ivana iz Labina.

Dobra je vijest da je Hrvatska među rijetkim europskim državama koja je uvela u kazneni zakon za ova nedjela za koja je predviđena kazna do tri godine zatvora.

"Puno je onih slučajeva koji, kako bi kazali, prođu ispod tepiha. Ljudi, jednostavno, pogotovo žene, to ne žele iznositi u javnost upravo zbog tog sramoćenja koje već postoji slanjem fotografija", pojasnio je za Dnevnik Nove TV Vanja Gavran.

Katkad žrtve online nasilja postaju ponovno žrtve kada se izvještava o njihovom slučaju.

"Danas smo se zapravo okupili u Rijeci na radionici za medije gdje smo analizirali pozitivne i negativne prakse izvještavanja u medijima o online nasilju i istaknuli smo upravo jedan prilog Josipe Krajinović, kolegice sa Nove TV kao pozitivnu praksu izvještavanja o online nasilju", rekao je Dean Šarčević, koordinator projekta Surf and sound.

Stručnjaci pozivaju sve žrtve online nasilja da ga prijave i da zatraže podršku. Tako će pomoći sebi ali i drugim potencijalnim žrtvama nasilnika novog doba.

