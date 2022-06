Prošla su, čini se, zlatna vremena kad je interes za pušku i dobrovoljno služenje vojnog roka bio veći nego danas. Vojarna u Požegi čeka do kraja ljeta nove ročnike za obuku, prijave još traju.

Velik dan za novu generaciju polaznika vojnih škola. Gotovo je sa školovanjem, nagrađeni su i pohvaljeni, pa i najbolji među njima.

"Da se ponovno moram prijavljivati, ponovno bih se prijavio na ovo. Stručno usavršavanje je važno za napredak u karijeri", poručio je bojnik Darko Šumanovac iz Zapovjedno-stožerne škole "Blago Zadro".

Mjesto radnje je Ministarstvo obrane. Ondje je i prva svečanost na kojoj su, uz pohvale, dobili čvrsto jamstvo za nastavak karijere. Ali ne i diplome. Njih će uručiti predsjednik. Isti je povod, ali bit će i druga svečanost i na drugoj uobičajenoj adresi - Hrvatskom vojnom učilištu.

"Što će biti za tri dana ne znam, kao što nisam znao ni kad su slični događaji bili na Pantovčaku. Ne želim stavljati nikakav negativan kontekst na vojsku, nego upravo ovo što smo imali, svečano okruženje u kojem će se vojnici osjećati dobrodošli", rekao je ministar obrane Mario Banožić.

Požar kod Splita: Planulo u bivšoj bazi JNA-a, na terenu i vojska

Milanović: ''Plenković će se svetiti Čoviću. Što se stvarno događa Puljku, ne znam. Naslađuju se nad Tomaševićem''

Dobrodošli su svi, ali sve je manje onih koji puškom u ruci žele ovim putem.

"Radio sam za jednu firmu fiziku, ali sam dao otkaz i otišao u vojsku. To mi je bila najbolja odluka. Oduvijek me privlačila, bilo mi je to sve zanimljivo i izazovno", kazao je za Dnevnik Nove TV skupnik Bojan Ožinger.

Sada je izazov privući mlade na dobrovoljno služenje vojnog roka. Na obuku u Požegi koja traje osam tjedana novi će ročnici tek krajem kolovoza. Do sada se, kažu, javilo njih 127.

"Možda je utjecaj ovih kriza, rat je u Ukrajini. Ljetno je doba, sedmi i osmi mjesec, mladi vole otići na more", rekao je brigadni general Blaž Beretin, zamjenik zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta.

VIDEO Ukrajinci presreli razgovor ruskih pukovnika koji se neće svidjeti Putinu: "Laik, šoumen, nesposoban..."

VIDEO Pohvalili se moćnim oružjem: "I ostali brodovi agresora pridružit će se krstarici Moskva na dnu Crnog mora"

Kako bilo, vojni način života u zadnjem ovogodišnjem naraštaju izabralo je tek 73 mladića i djevojaka.

"Razlog je razumljiv. Ljudski je, nelagoda, rezerva, strah. Rat je", rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović.

Iste razloge u padu interesa vidi i ministar Banožić. Svojedobno je zazivao obavezan vojni rok, a sada ih jedva motivira i popuni godišnju kvotu do tisuću vojnika. Ranijih godina imali su pravu navalu i zlatne brojke, i gotovo šest puta više ročnika!

Država ih sada gura s tri tisuće kuna na mjesec i računa na njih.

"Kroz pokazivanje što je to hrvatski vojnik doći ćemo do toga da se probudi poziv, a ne želja za posao u državnoj službi", rekao je ministar obrane Mario Banožić. Na pitanje koliko je možda kumovala svađa, odgovara: "Nije."

Za prepucavanja svog ministra i vrhovnog zapovjednika polaznici vojnih škola ne mare. Za njih je ovo dovoljno velik dan.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr