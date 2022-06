Potres jakosti 6,1 stupnja po Richteru pogodio je u srijedu u ranim jutarnjim satima dijelove gusto naseljenog Afganistana i Pakistana, objavio je američki geološki zavod (USGS).

Potres je pogodio područje oko 44 km od grada Khost na jugoistoku Afganistana, a epicentar je bio na dubini od 51 km, prema USGS-u.

Potres se osjetio u rasponu od oko 500 km u Pakistanu, Afganistanu i Indiji, objavio je Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

An #earthquake of magnitude 6.1 in #Afghanistan has killed at least 130 people in the country's east, The majority of deaths were from the #Paktika province, the #Taliban administration’s disaster management authority has reported. pic.twitter.com/IG2OqFkf4n — sudhakar (@naidusudhakar) June 22, 2022

Poginulo je najmanje 250 ljudi, a veliki broj ozlijeđenih, piše BBC.

Slike objavljene na društvenim mrežama prikazuju ljude na nosilima, ruševinama i uništenim domovima u pokrajini Paktika.

Earthquake in Afghanistan: At Least 155 Killed After Quake of Magnitude 6.1 Hits Eastern Paktika Province.

(images from local social media handles) #earthquake #Afghanistan pic.twitter.com/nYQRuEFiKO — The Sootradhar (@TSootradhar) June 22, 2022

Lokalni dužnosnik je rekao da će "broj poginulih vjerojatno rasti", a da je više od 150 ozlijeđeno.

"Nažalost, sinoć se dogodio jak potres u četiri okruga provincije Paktika, koji je ubio i ozlijedio stotine naših sunarodnjaka i uništio desetke kuća", kazao je glasnogovornik vlade Bilal Karimi.

"Pozivamo sve humanitarne agencije da odmah pošalju timove u to područje kako bi spriječili daljnju katastrofu", dodao je.

Praying for #Paktika. Many casualties due to a strong earthquake. pic.twitter.com/07OebxqsuZ — Ashrafak Ghani 💰🇦🇫💰بابا اشرفک (Parody) (@Ashrafakbaba) June 22, 2022

