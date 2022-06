Rat u Ukrajini traje 119. dan. Dron s eksplozivom zabio se u rusku rafineriju, 150 kilometara od crte bojišta. Objavljene su satelitske snimke s Maxara na kojima se vide posljedice ukrajinskog napada na Zmijski otok. Ruska vojska napala je dijelove regije Harkiv i ubila 15 ljudi, među njima je i osmogodišnje dijete.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

16:00 "Europa se mora hitno pripremiti da Rusija obustavi sav izvoz plina ove zime", rekao je šef Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol. Pozvao je vlade da porade na smanjenju potražnje za plinom i ostave nuklearne elektrane u funkciji.

15:36 Društvenim mrežama proširila se snimka koja, javlja britanski Guardian, vjerojatno prikazuje napad ukrajinskog drona kamikaze na veliko skladište nafte u Rusiji.

Napad je uzrokovao veliku eksploziju. Na snimci se vidi kako dron leti nisko prema naftnoj rafineriji u ruskoj regiji Rostov, koja graniči s Ukrajinom.

15:08 Gradonačelnik Mariupolja Vadim Bojchenko rekao je tijekom brifinga da je najmanje 22000 ljudi umrlo u gradu od početka rata.

#Mariupol Mayor Vadim Boychenko said during a briefing that at least 22,000 people have died in the city since the beginning of the war. pic.twitter.com/77V6xE3PH3

14:56 Turski trgovački brod isplovio je u srijedu iz Mariupolja nakon razgovora turskog i ruskog izaslanstva u Moskvi i prvi je koji je napustio tu ukrajinsku luku otkako su je u svibnju osvojili Rusi, objavilo je tursko ministarstvo obrane.

"Nekoliko sati nakon dugog sastanka turski teretni brod (Azov Concord), koji je danima čekao, napustio je ukrajinsku luku", objavilo je ministarstvo.

14:50 Britansko ministarstvo obrane objavilo je novo obavještajno izvješće, u kojem stoji da je više od polovice vojnika samoproglašene proruske Narodne republike Donjeck ubijeno ili ranjeno u ratu u Ukrajini.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/7QYIZAh2Lg



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hRXat8wpue