Vijest da postoji sumnja da se u Hrvatskoj dogodila krađa humanitarne pomoći iz Italije obišla je razne medije te izazvala međunarodni skandal i to sve zbog loše komunikacije prije svega, ali i zbog nejasnih pravila prilikom donacija.

Kako je potvrdio ekipi Provjerenog, Lorenzo Gentile humanitarac iz Trsta koji ima udrugu Triestin on the Road te odlazi u razne zemlje pogođene katastrofom i nosi pomoć, poslao je 900 kutija donirane odjeće, igračaka, hrane za građane Mošćenice.

Za to, tvrdi, ima dokaz – video kojeg je objavio na Facebook-u. Međutim, prema njegovim riječima, optužen je da je poslao robu koja je dijelom neupotrebljiva.

''Mi smo to razvrstavali dva dana. To su došle kutije. Već su bile u poluraspadnutom stanju. Kasnije nam je vozač rekao da je to utovarano po kiši'' kazao je Darko Lipovac, predsjednik Vijeća mjesnog odbora te dodao kako dotični Lorenzo Gentile konstanto objavljuje videa navodeći da je njegova humanitarna pomoć pokradena.

''Njega može biti sram. Mi možda jesmo opustošeni ratom. Možda nas je potres zgnječio ovdje, ali si nećemo dozvoliti da nas ovakva banda kupi sa smrdljivim dronjcima i da se tu ponaša kao da je osvojio Hrvatsku. Nije, i u Mošćenici mu to proći neće. Ne samo u Mošćenici, nego bilo gdje drugdje'' objašnjava Lipovac.

Ekipu Provjerenog predsjednik Vijeća mjesnog odbora odveo je u školu ne bi li vidjeli donacije – pretežito odjeću, za koju je, kaže, naglasio da im nije prijeko potrebna, već hrana te je pokazao i bilježnicu u kojoj je upisivao kome je točno kakva pomoć otišla.

Komunikacija oko vrste donacije je jedan nastali problem. Drugi je vrijeme dijeljenja paketa. Paketi s hranom su se, kaže Lorenzo Gentile, odmah počeli dijeliti, iako je izričito tražio da se pričeka njegov dolazak. Dok s jedne strane on optužuje kako se u Hrvatskoj krade humanitarna pomoć, predsjednik Vijeća mjesnog odbora Mošćenica, pogrdnim ga je riječima potjerao govoreći kako njima ne trebaju talijanski dronjci, a verbalni sukob dvojice aktera zabilježila je i kamera Provjerenog.

Kako je došlo do ovoga skandala, tko je bio zadužen za preuzimanje pomoći i po kojim procedurama je to trebalo teći? Jesu li paketi zaista došli u raspadnutom stanju, kao i postoji li u Hrvatskoj sustav koji definira procedure i regulira procese ovakvog slučaja te kako se planira unaprijediti sustav humanitarne pomoći, propituje Provjereno u večerašnjoj epizodi!

