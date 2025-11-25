Godinama je trpjela nasilje: "Uzeo bi me za ruku i vukao, govorio da ćemo dijete i ja završiti na groblju"

Poražavajući je podatak da je u Hrvatskoj prošle godine ubijeno 11 žena koje su bile žrtve nasilja.

"Uzeo bi me za ruke i vukao U trudnoći sam doživjela psihičko i fizičko nasilje, svakodnevno, koje se ponavljalo. Da ćemo i dijete i ja završiti na groblju", prepričala je žrtva nasilja.

Godinama je trpjela nasilje, ali skupila je hrabrosti i tome stala na kraj.

"Nemojte čekati. Već sutra uzmite dijete za ruku i otiđite. Nasilnik neće prestati, ja sam doživjela i nakon što smo napustili kućanstvo nasilje nije prestalo", prepričala je.

Sve je prijavila institucijama, ali pomoć sporo dolazi. "Smatram da se hitno treba mijenjati obiteljski Zakon, pod hitno. Nasilnik se miluje i njemu se ide niz dlaku, a institucije su te koje trebaju zaštititi i majku i dijete", navela je.

Više o ovoj temi pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Matee Drmić:

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/



