Na stranici Marka Perkovića Thompsona objavljena je videosnimka s koncerta na kojoj Thompson izvodi pjesmu "Bojna Čavoglave". Pozdrav svim pjevačevim fanovima završava s ustaškim pozdravom "Za dom spremni".

"Pozdravljamo Vas sa starim hrvatskim pozdravom kojeg smo s ponosom koristili u Domovinskom ratu. ZA DOM SPREMNI!" piše na Thompsonovoj stranici na Facebooku.

Samo sat vremena nakon objave, Thompsonov pozdrav lajkale su gotovo dvije tisuće onih koji prate stranicu, a objava je podijeljena više od 130 puta. Oba ta broja rastu iz minute u minutu. Ovu stranicu na društvenoj mreži prati više od 250 tisuća ljudi.

Thompsonova objava na Facebooku došla je samo nekoliko dana nakon što je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ponovno komentirala taj pozdrav.

Podsjetimo, upitana smatra li i dalje da je "Za dom spremni" stari hrvatski pozdrav, Predsjednica je izjavila: "Da, ja sam počinila grešku kada sam rekla da je 'Za dom spremni' povijesni pozdrav. To nije povijesni pozdrav", kazala je i objasnila razloge ovakvog stava.

"Zato što mi je to više puta rekao netko od mojih savjetnika. Prihvaćam činjenicu koju su mi rekli da to nije stari hrvatski pozdrav. Međutim, to nije poanta te izjave, nego ono što sam rekla da je kompromitiran i neprihvatljiv", dodala je.

Ranije je presudom Prekršajnog suda od 2. svibnja 2018. Marko Perković oslobođen optužbe da je 5. kolovoza 2017. na koncertu u Slunju izvođenjem skladbe "Bojna Čavoglave" počinio prekršaj iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda.

U obrazloženju karlovačke policije stoji da je "također vidljivo kako je nadležni sud utvrdio da prilikom izvođenja navedene pjesme nije bilo narušavanja javnog reda i mira, niti je izvođenje navedene pjesme bilo popraćeno političkim ili drugim porukama kojima bi se uznemiravali građani i na samom koncertu i šire".