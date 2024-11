Istražitelji EPPO-a u fokus istrage stavili su četiri sumnjive nabave, no u slučaju KBC-a Split, kaznenog djela nije bilo.

USKOK je u svom priopćenju istaknuo kako je predstojnik klinike odbio mito od 100 tisuća eura. A zamjenik ravnatelja KBC-a Split Marko Jukić dao je izjavu samo za Dnevnik Nove TV.

"Koliko su rekli da je splitska bolnica to uredno provela tako da nema raloga sada za strah, to su već provjerili, ali ipak je dokumentacija izuzeta i to će dalje bit. Ovako kako čujemo splitska bolnica je ispala najpoštenija...", rekao je o tome osjeća li se u bolnici da traje istraga.

"Pa eto, neka smo u nečemu barem. Slažem se, u splitskoj bolnici ima puno toga dobroga, ali se jednostavno to dobro i ne prezentira kao to što završi loše, bit će i dalje dobrih, ali potkrast će se i ovi neželjeni događaji", rekao je zamjenik ravnatelja Jukić.

