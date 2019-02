Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović održava konferenciju za novinare povodom četvrte obljetnice njezinog polaganja svečane prisege kao Predsjednice Republike.

Druga je to presica u dosadašnje četiri godine mandata. Prva, i zasad jedina, održana je 15. veljače 2017. godine.

Konferencija za medije će biti prigoda da javnost dozna što Predsjednica misli o brojnim aktualnostima.

Predsjedničina inauguracija održana je 15.02.2015. godine i predsjednica je tada izjavila: "Bit ću predsjednica svih građana. Bit ću vaš glas, bit ću vaša predsjednica! Jedna sam od vas! Tražimo bolji život u budućnosti, a ne u prošlosti. Nema ni prostora ni vremena za podjele. Vrijeme je da se okrenemo budućnosti", poručila je na inauguraciji.

"Ovlasti predsjednice određene su Ustavom RH, a ovom ću se prigodom osvrnuti na svoj rad i rad svog Ureda. Prije svega to je vanjska politika usredotočena na što bolje pozicioniranje RH. Radila sam na partnerstvima, suradnji, prije svega s SAD-om, Rusijom, uključujući i Kinu. Želim tu izdvojiti i susrete s Trumpom, kineskim predsjednikom...Posebno je značajna Inicijativa Triju mora koja je uspjela i ima potencilja transformirati 12 zemalja EU", kazala je na početku Grabar-Kitarović.

"Cilj Inicijative je je rast životnog standarda", naglasila je.

Napomenula je kako će se zalagati za potporu Hrvatima u BIH, pronalazak nestalih iz Domovinskog rata unatoč zastojima, za prava žena i za borbu protiv klimatskih promjena.

"Dobro je biti članicom NATO saveza, ali za svoju sigurnost smo odgovorni mi sami. Izdvajanja za obranu nisu trošak. Hrvatska se ne brani samo na svojim granicama, već se Hrvatska brani i na drugom kraju. Naša je dužnost da Hrvatsku zaštitimo", poručila je.

"Tijekom cijeloga mandata usmjeravam javnu raspravu u smislu rješavanja životnih pitanja i drago mi je da su ona, poput demografije, došla u središte zanimanja", istaknula je predsjednica koja je govorila i o posjetama drugim gradovima i županijama.

"Iz prve ruke saznala sam kakvi su problemi, a to ne bi bilo moguće bez izravnog kontakta".

Predsjednica je podsjetila s kim se sve susrela, te što joj je istaknuto kao problemi. Napominje kako je o svemu izvijestila Vladu te da je o svemu također izvještavala ministre, Agencije, kako bi se problemi riješavali na licu mjesta.

"Drago mi je da su neki problemi riješeni, a neki problemi na putu rješenja.

Vladi sam predložila mjere za oživljavanje nekih regija i drago mi je da je Vlada nakon toga izmijenila neke zakone.

Moje mjere populacijske politike su rezultat spoznaje tijekom posjeta županijama, a veseli me podatak o većem broju rođenih i usporavanju iseljavanja. No potrebno je raditi i na besplatnim udžbenicima, poticajnnim rodiljnim naknadama, rješavanju problema blokiranih građana. Mjere porezne politike dale su određene pozitivne rezultate, no treba naći dodatan prostor kako bi se privukle investicije.

Snažno zagovaram reformu školstva.......", naglašava.

"Imam pravo od Vlade tražiti odgovoran rad za opće dobro i svih naših državljana, imam pravo predlagati mjere".

