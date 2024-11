Članovi obitelji ubijene tijekom Domovinskog rata očajni: "Obećali su nam spomen dom, ali nakon 33 godine još uvijek ništa..."

Ekipa rubrike Poziv Dnevnika Nove TV ove nedjelje istražila je jednu od najpotresniji priča iz Domovinskog rata. 18 siječnja 1992. u mjestu Ervenik, tada već mjesecima pod okupacijom Srbo-četnika, pod okriljem noći smaknuta je četveročlana hrvatska obitelj Čengić.

Na kućnom pragu iz osvete ubili su ih naoružani i pijani prvi susjedi. Tri desetljeća poslije rubrici Poziv su se javili članovi obitelji koji tvrde da su ih hrvatske institucije izigrale.

"33 godine prošlo je od kada je moj brat, njegova žena i njihovo dvoje djece ubijeno od strane milicije SAO Krajine. Još prije četiri godine krenula je inicijativa za izgradnju spomen doma. Novac je isplaćen, no i dalje sve stoji. Koje su institucije zakazale i na čijem računu leži novac previđen za projekt?", upitao je član ubijene obitelji.

Tragom Videopoziva ekipa je otišla do Ervenika kako bi istražila ovu priču. Detalje pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Elvire Gašparović.

"Posljednji put kad sam se čuo s bratom rekao sam mu "Drago pazi, situacija je takva, čuvaj djecu i sebe i nemoj da izgubiš život zbog nekih pojedinaca koji su nastrojeni da bi to mogli napraviti", rekao je brat ubijenog Ivan Čengić.

Strašne večeri prisjetila se i šogorica ubijenih, Grozdana Čengić.

"Spalili su djevera i ovog malog starijeg u kući. Nju su jadnu bili klali i onda je pobjegla kad su počeli paliti kuću s tim malim mlađim, on je još bio živ. Kad su skužili da ih nema, taj krvolok je vikao di je kuja, nađite kuju. Kad su našli, dokrajčili su ih, poklali i ostavili tako", kroz plač je rekla Grozdana.

Tri desetljeća nakon tragedije, rodila se ideja koja bi trebala spriječiti da tragična sudbina četveročlane obitelji Čengić padne u zaborav.

U kolovozu 2020. godine ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved posjetio je mjesto stradavanja i obećao da će se ta kuća urediti kako dolikuje toj obitelji u spomen dom. Ministarstvo branitelja kreće u razradu ideje. No obitelj je prvo trebala riješiti papirologiju.

"Mi smo napravili sve tražili su ostavinsku raspravu, imovinsko-pravne odnose, suglasnost moja bratova, išli smo kod bilježnika, sudova, plaćali takse. Nekretnina je pripala državi i ministarstvu pošto su se oni obvezali da će to napraviti", rekao je Ivan Čengić.

Ubrzo se pojavljuje "tehnički problem" koji je državni tajnik obitelji komunicirao na obljetnici tragedije. Poblemi su se samo počeli nizati. Ispostavlja se da resorno ministarstvo zakonski ne može voditi projekt pa se u priču uključuje udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata iz Benkovca.

"Nikakvi imovinsko-pravni odnosi nisu bili riješeni. Kako nije bila riješena građevinska dozvola, mi smo morali ići na novo ishođenje", rekao je Nediljko Genda iz Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Benkovac.

Od pomoći nije bila šibensko kninska županija, a pomoć je htjela dati i vlast jedne od najsiromašnijih općina - no nisu imali novaca. Obitelji Čengić sporna je činjenica što je resorno ministarstvo još prošle godine uplatilo novac benkovačkoj udruzi - iako sva potrebna dokumentacija uopće nije riješena.

"Koliko imam informaciju lani je sjelo 76 tisuća eura. Godinu dana su novci na računu te udruge i to mi je nerazumljivo. Ja tu ne mogu ništa, jedino slušam te neistine kao i svake godine na obilježavanju komemoracije", objasnio je Vlado Čengić.

Iz udruge su potvrdili da su dobili novac. Tvrde kako razloga za paniku nema.



"Evo sad kroz ovaj period će biti raspisan natječaj za izvođenje radova i krećemo s radovima", rekao je Genda.

Obitelj pritisnuta bremenom gorčine - gubi nadu.

"Sve sumnjam da je to bilo iskreno obećanje. Na obilježavanju 2022. su rekli da će biti 2023., 2023. su rekli da će biti 2024.", rekao je Vlado Čengić.

Državni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja gost Dnevnika Nove TV

Pozivu da gostuje u Dnevniku Nove TV odazvao se državni tajnik ministarstva hrvatskih branitelja Darko Nikić.

"Mi ne možete prihvatiti odgovornost da smo glavni krivac zato što smo do sada odradili sve što se može. Osigurali smo sredstva od 10.600 eura za projektiranje i sve ono što je trebalo za glavni izvedbeni projekt. Nakon toga, 2023. godine osigurali smo dodatnih 76 tisuća eura", rekao je Nikić.

Potom je dodao da je objekt bio imovinsko-pravno nesređen. Kad se rodila ideja za projekt, obitelj nije bila upisana kao vlasnik.

"Druga stvar, trebalo je riješiti tko će biti nositelj javljanja na naš javni poziv. Nismo mogli direktno financirati investiciju nego smo tražili nositelja", dodao je.

Dodao je i kako je projektantski troškovnik pokazao da će za projekt trebati više novaca - ukupno nešto manje od 300 tisuća eura. Državni tajnik dalje je objasnio zašto još nisu počeli radovi na spomen kući.

"Prvi novci bili su za sređivanje dokumentacije. Sljedećih 76 tisuća su namjenjeni za radove i oni će biti iskorišteni za prvu fazu izgradnje", rekao je Nikić i otkrio kada očekuje da će projekt biti završen.

"Ostaje nam raspisivanje natječaja i odabir izvođača koji će izvoditi radove. S obzirom da je udruga podnijela zakon za produljenjem roka, mi ćemo im to omogućiti do kraja sljedeće godine i do tada bi trebao biti gotov i cijeli projekt", zaključio je Nikić.

Svoju priču možete javiti ekipi Poziva preko Vibera ili WhatsAppa na broj telefona 095 2911 911, putem Facebook stranice ili putem web forme.

Pročitajte i ovo Nema mjesta politici U Škabrnji sve spremno za obilježavanje Dana sjećanja: Dolazi Milanović, izaslanstvo Vlade predvodi Butković

Pročitajte i ovo To je vaš novac Znate li koliko ćete za zdravstvo izdvojiti iz plaće do kraja radnog vijeka? Iznos će vas šokirati