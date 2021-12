Predsjednik Zoran Milanović kritizira ugovor kojeg je ministar obrane Mario Banožić potpisao s Francuzima i to što ćemo avione platiti više nego se govorilo. Banožić je u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Ivanom Pezo Moskaljov sve optužbe i kritike odbacio.

Na pitanje tko je uzeo novac, kako je ranije u petak naveo predsjednik Republike Zoran Milanović, ministar obrane Mario Banožić odgovorio je: "Nije nitko. Novac je u proračunu, u ugovoru, u odluci Vlade". Dodao je i da su se na sjednici saborskog Odbora članovi složili da je riječ o transparentnom poslu.

Grčka je svoj ugovor objavila. Hrvatska neće, a Banožić je kazao da je ugovor tajan od samog početka jer ne žele izlaziti s uvjetima koji su možda štetni za druge natječaje i ističe kako su im neki i čestitali zbog toga. Banožić kaže i da ne odlazi iz Ministarstva. Ističe da mu je premijer Andrej Plenković više puta pokazao podršku i on mu je zahvalan na tome.

Reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov pitala ga je i je li spreman sam otići ili podnijeti ostavku jer je očito da ne može surađivati s predsjednikom Republike.

"Blokada nije zbog mene, nego zbog jednog, rekao bih, posebnog PR-a, koji bih nazvao - glupost na glupost. Milanović se pokušava iz jedne gluposti izvući još većom gluposti, danas nečime što bi trebalo ugroziti mene kao ministra obrane. To mu neće proći. Kod mene su svi postupci jasni i transparentni. Neću komentirati te njegove nastupe, dat ću topao savjet njegovim najbližim savjetnicima je da naprave dobar konzilij na kojem će mu prepisati dobru terapiju kako bi se sustav obrane nastavio razvijati kao što je bilo prije svih njegovih ispada", odgovorio je.

Milanović tvrdi i da Banožić sustavno zlostavlja načelnika Glavnog stožera, no ministar takvu tvrdnju odbacuje. "To će objasniti s Pantovčaka koji to i pišu. Nema govora o zlostavljanju. Ja samo tražim poštivanje zakona", rekao je.

Ministar obrane rekao je i kako su danas imali sastanak Glavnog stožera na kojem su razgovarali o budućim planovima nabave i zašto neki projekti stoje godinama: ''Tražimo rješenja i bavimo se ozbiljnim problemima''.



Milanović: "Banožić je pao sa zrele kruške. Došao je u Zagreb, uzeo stan i zna kad ovo završi, da će se morati vratiti kući - u kuruzu"

Banožić: "Vjerujem u pripadnike HRZ-a pred kojima nema nesavladivih izazova"

Jedan od tih projekata su i hangari za američke helikoptere. Pezo Moskaljov je pitala što se čekalo do sad i tko je zakazao, no ministar Banožić nije dao konkretan odgovor na to pitanje.

Što se tiče kupovine Bradleya, Banožić kaže da još nije razjašnjeno koliko je novaca potrebno da se vozilo stavi u funkcionalnu razinu na kojoj ga koristi i američka vojska.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr