Predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović u petak će nazočiti obilježavanju 30. obljetnice osnutka Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) na Plesu.

"Siniša Rimac je imao 17 godina, ubili su mu obitelj u Vukovaru, a za ubojstvo u Pakracu je osuđen. Stipe Mesić ga je 2010. pomilovao - ne sjećam se da je netko tako divljački napadao Mesića, kao što napada mene. Pazim koje viceve pričam" kazao je Milanović te dodao kako pazi što govori.

Svaki zločin nije isti - možda je to imajući u vodu Mesić skratio kaznu Rimcu. Ja recimo ne dajem pomilovanja, jer ne znam odakle bi počeo. No, to ne znači da o tome neću razgovarati.

Ponovno se referirao se na slučaj Zec te kazao kako je obitelj primarno bila žrtva pljačke te da je kontekst grozan.

Imamo posla s ozbiljnim moralnim kamatarima - takva netrpeljivost je neprihvatljiva. Kad želiš upozorit da se Hrvate u BiH reketari - to su nedostojni ljudi. To su te udruge.

"Kad je donesena odluka da se uđe u pregovore s Francuzima, tog trenutka Hranj ispada iz pregovora", kazao je Zoran Milanović.

Kazao je da nema uvid u ugovore o kupovini Rafalea, ali najavio da će ih tražiti.

Tu ulaze ministarstvo i Frka Petešić, kazao je.

"Banožić je pao sa zrele kruške - došao je u Zagreb, uzeo stan i naknadu za odvijeni život. Svjesatan je kad ovo završi da se mora vratit doma - ali ne na Pantovčak, nego na kuruzu", kazao je MIlanović.

"Ja nisam vojna inspekcija i ne mogu obilaziti vojna postrojenja. Ja sam iz vojske saznao puno stvari, temeljem čega sam sazvao Vijeće za obranu", kazao je predsjednik Zoran Milanović u petak nakon obilježavanja 30. obljetnice Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Na pitanje što je napravio po pitanju stanja u vojsci, odgovorio je kako je sazvao Vijeće za obranu i tražio zajedničko priopćenje - to je odbijeno. Što sam još mogao - zapitao se predsjednik.

"Zadnji put sam rekao da neću zvati novinare, jer ne znam kakve će ludorije izvesti ministar. U zadnji tren je odlučio da neće doći. Dok se ne prestane maltretirati admirala Hranja, to će bit do daljnjega ovako" odgovorio je presjednik Milanović na pitanje zašto ministar obrane nije došao na obilježavanje 30. obljetnice HRZ-a.

"Od hangara za helikoptere još nema ništa. Nemam odgovora na to. To je totalni nemar. Helikopteri će morati kisnuti na kiši. Nisam to govorio pred vojnicima, ali ovdje moram. Netko će morati ići na kišu. Oni ne smiju biti na kiši, jer za to nema opravdanja. Hangari nisu kineski zid, to je jednostavan posao", rekao je.

"Bilo je trenutaka o kojima se razmišljalo da se riješimo te strane - zrakoplova. Tih 200 milijuna eura koji su došli preko noći - maznuto je - nestalo je", kazao je predsjednik Zoran Milanović nakon obilježavanja 30. godina osnutka HRZ-a.

Milanović je kazao da je trebalo voditi računa o obrambenom proračunu.

"Povećan je na pretpostavci da se radi o milijardu eura - radi se o 20 posto više", rekao je.

Ako nešto najavljujete - sljedeći korak je da to stavite u proračun - lagalo se - nije stavljeno u proračun.

Admiral Hranj je na godišnjem, s njim se svaki dan čujem, kazao je.

"Ta cijela ludorija se raspada u paramparčad. On će vrhovnom zapovjedniku određivati gdje će polagati cvijeće... A u isto vrijeme daje sredstva HV-a bez naplate, to je šteta od 100.000 kuna istog trena. Zato što misli da može, ali to vrijeme je prošlo", rekao je Milanović.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju 30. obljetnice osnutka Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) na Plesu, u Vojarni Pukovnik Marko Živković.

