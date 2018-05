O stanju u hrvatskom pravosuđu s drugim čovjekom Vrhovnog suda, Marinom Mrčelom, u Dnevniku Nove TV razgovarao je Mislav Bago.

U deset godina, samo jedna pravomoćna presuda – afera "kamioni". možete li vi naći racionalni razlog da od svih tih megaspektakularnih predmeta nemamo još pravomoćnu presudu?

Nekih pravomoćnih presuda ima.

Samo "kamioni" ako ćemo biti iskreni.

Teško je sad to. Jedna pravomoćna je donesena, pa je Ustavni sud to vratio. To treba ponovno suditi.

To je slučaj dva, ali to je percepcija, ljudi po tome sude i kada govore o sucima.

Ja bih više volio da sude po stvarnim brojevima, ne po deset predmeta. Slažem se da uvijek možemo naći deset ili 15 ili pet predmeta koje je vrlo teško objasniti. Tu je kompleks čimbenika koji dovode do toga da postupci dugo traju.

Je li tu problem zakona koji nisu dobri ili sudaca koji taj zakon tumače kako žele?

I jedno i drugo.

Pa mene ovo drugo više brine.

I mene. I onih koji pokušavaju odugovlačiti postupak, a suci ih u tome ne sprječavaju.

To su oni maheri, znači. Bi li se ubrzao sudski proces kad bi odvjetnici primjerice bili plaćeni po predmetu, a ne da svaki put kad odlaze na sud ispostave svom klijentu račun?

To bi bila jedna mjera, ali sama za sebe ne bi donijela željeni pomak.

Možete li objasniti suce koji su sami sebe ocijenili nulom. Bizarno – što ti suci rade u sudstvu?

Mislim da su se oni šalili. Ne znam zašto se tako jedan neozbiljan podatak, odnosno neozbiljan pristup jednom takvom prvom međunarodnom istraživanju dogodio. Ja to ne mogu to objasniti.

Ja bih se zabrinuo da tom sucu dođem u ruke.

Volio bih da ako oni stvarno misle da ne mogu ili da ne znaju raditi, neka stave zahtjev za razrješenje. Ima mnogo sudskih savjetnika koji bi htjeli postati suci.

Znate što će se dogoditi? Nikad neće podnijeti zahtjev.

Anketa je bila anonimna.

Kad mislite početi kažnjavati svoje suce stegovno kad odugovlače sudski proces? Imate tu nekakvu lažnu sudačku solidarnost.

Državno sudbeno vijeće je, čini mi se, razriješilo 25 sudaca zbog..

U koliko godina?

U tri.

Od 1.700 sudaca?

Da.

Pa to je ništa.

Hoćete reći da 1000 od 1700 ne valja?

Neću to reći, ali...

Većina sudaca radi svoj posao pošteno i predano. U prošloj godini po ovom izvještaju koji ste dobili pad broja neriješenih predmeta je devet posto, pad broja starih predmeta je 22 %. Netko to rješava. To rješavaju suci.

Zašto vas suce svrbi skora objava vaših imovinskih kartica?

O kojoj sad temi pričamo?

Imovinskim karticama.

Svrbi nas jer mislimo da je to nepotrebno, jer će to dovesti samo do estradizaciji i negativnom komentiranju, a nikakav pozitivan efekt neće doći. Međutim, Ministarstvo je to odlučilo napraviti, suci će to napraviti. Te kartice su ionako dostupne i onda će valjda svi biti sretniji. Ništa dobro to neće donijeti, osim sladostrasnih komentara.

Koliko su točne informacije da suci Vrhovnog suda imaju sa strane i drugi dohodak u iznosima od par stotina tisuća kuna?

To je objavljeno.

Je li to točno?

Je. Je.

Vama je to normalno?

Ako čovjek radi i ima broj riješenih predmeta, kao i drugi suci i onda još zarađuje s honorarima, što je zakonito...

200 do 400 tisuća godišnje?

A čujte... Mislim…

Sjajan posao.

Pa da, je. Možda bi vi mogli probati.

Što – ujutro na Novoj, a popodne na nekoj drugoj televiziji? Ne ide to tako kod nas.

Ni mi ne smijemo izvan sudstva.

Nema tezgarenja. Koda nas nema tezgarenja. Ukinuta je presuda kod Horvatinčića. Utvrdili su sad da nema sinkope. Što slijedi?

Slijedi ponovljeni prvostupanjski postupak. Ja ga ne mogu komentirati.

Bit će u Šibeniku ili negdje drugdje?

Ako je pred izmijenjenim sudskim vijećem onda treba vidjeti ima li dovoljno sudaca koji podliježu pod izuzeće u tom sudu. Ako ih nema, ići će na drugi sud.

Ovo inače traje od 2011. Vama je to normalno? Imate neko racionalno obrazloženje?

To mi je normalno, ali nije prihvatljivo.

Nema racionalnog objašnjenja?

Ima racionalno. Ovo je treći postupak. Dakle, dva puta je ukinuto. To je racionalno jer je tako predviđeno zakonom. Predložite da se ne smije ukidati prvostupanjska presuda i onda će sve biti gotovo za 130 dana, jer je prosjek rješavanja na prvostupanjskom 130 dana.

Meni je sramota da se takav slučaj dva puta vraća na početak.

Meni je žao što je do njega došlo, ali to je redovna situacija i nije čudna niti u Hrvatskoj niti u bilo kojoj drugoj zemlji.

