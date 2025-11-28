Mali čin dobrote nosi nadu: Podržite Zakladu Ana Rukavina i 20. humanitarnu akciju Želim život

Iz priče koja je započela pismom Ane Rukavine i jednostavnom, ali iskrenom željom – željom za životom, proizašla je misija koju vrijedna Zaklada slijedi već 19 godina. Ovogodišnje božićno razdoblje postaje još bogatije uz tradicionalnu i hvalevrijednu 20. humanitarnu akciju "Želim život". Primarni cilj je prikupljanje sredstava za stručno usavršavanje liječnika specijalista i specijalizanata na području hematologije i srodnih specijalizacija kako bismo pomogli oboljelima od leukemije, limfoma i ostalih hematoloških oboljenja.

Svi građani koji žele podržati ovu plemenitu akciju mogu to učiniti od 1. do 31. prosinca 2025., pozivom na humanitarni broj 060 9000, koji je omogućio Hrvatski Telekom. Cijena poziva iznosi 0,66 eura (+ PDV), a svaki poziv doprinosi nadi za bolji i zdraviji život onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Donacije su moguće i putem KEKS Pay aplikacije Erste banke koja omogućuje svim korisnicima, neovisno u kojoj banci imaju otvoren račun, brzo, jednostavno i sigurno slanje uplata bez ikakvih naknada.

U suradnji s Novom TV i Gradom Zagrebom, tradicionalni 20. božićni koncert "Želim život", ponovno će ispuniti Trg bana Josipa Jelačića glazbom i zajedništvom u srijedu, 17. prosinca, s početkom u 20:20 sati uz izvedbe najvećih hrvatskih glazbenih imena kao što su Tajči, Magazin, Luka Nižetić, Grupa Vigor, Maja Šuput, Plavi orkestar, Alka Vuica, Vatra, Matija Cvek, Prljavo kazalište, Franka Batelić i Psihomodo Pop. Svojim će pjesmama uljepšati predbožićno vrijeme, uči u srca ljudi te podići svijest o važnosti zajedništva i pružanja pomoći onima kojima je to najpotrebnije. Koncert će se emitirati na programu Nove TV i online platformama Nove TV.

Glavni cilj humanitarne akcije je prikupljanje sredstva za daljnje širenje Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica te stručno usavršavanje mladih liječnika na području hematologije i drugih srodnih specijalizacija.

Do sada je održano 19 koncerata "Želim život" i 12 Koncerata za život (Zagrebačka filharmonija)

Zahvaljujući ustrajnoj predanosti i neumornom radu, Zaklada Ana Rukavina omogućila je značajan napredak u proširenju Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica te osnivanje javne Banke krvi iz pupkovine u sklopu KBC-a Zagreb. Zahvaljujući tim naporima, Hrvatski registar danas broji ukupno 68.375 potencijalnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, od kojih je 67.075 tipizirano,

I ono najvrjednije…

NADU ZA SPAS ŽIVOTA DOBILO je 207 OBOLJELIH!

Također, organizirano je 524 akcije upisa u Hrvatski registar u više od 150 gradova i mjesta diljem Republike Hrvatske, od toga 24 akcije u 2025. godini.

Zaklada Ana Rukavina je tijekom 2025. godine donirala sredstva hrvatskom zdravstvu za opremu i projekte u vrijednosti od 79.950,64 eura za nabavu opreme za Banku krvotvornih matičnih stanica u Kliničkoj bolnici Merkur. Klinička bolnica Merkur od 1993. godine provodi postupak alogenične transplantacije krvotvornih matičnih stanica od srodnog darivatelja, te autolognu transplantaciju krvotvornih perifernih matičnih stanica te je nabava nove opreme nužna kako bi se nastavilo sa programom transplantacije matičnih stanica.

U 2025. godini Zaklada je omogućila i financirala stručno usavršavanje za četiri mlada liječnika u europskim centrima izvrsnosti u iznosu od 114.258,22 eura.

Zaklada je od 2014. godine do danas, omogućila financiranje projekta stručnog usavršavanja u ukupnom iznosu od 557.168 tisuća eura te je tako od 2014. do danas četrnaestero mladih liječnika i jedna medicinska sestra iz Republike Hrvatske dobilo priliku za stručno usavršavanje u najboljim svjetskim centrima izvrsnosti u području hematologije i pedijatrije kako bi po povratku mogli pomoći pacijentima u domovini.

Zaklada je za prikupljanje uzoraka za Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, za HLA tipizaciju, za opremanje Banke krvi iz pupkovine Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju KBC Zagreb i projekte od važnosti za razvoj hematologije utrošila do danas 4.380.000 eura vlastitih sredstava.

Sudjelovanje u humanitarnoj akciji „Želim život“ prilika je da svatko od nas postane dio priče o solidarnosti, ljubavi i nadi. Kroz ovu inicijativu Zaklade Ana Rukavina, građani ne samo da podržavaju humanitarnu akciju i rad Zaklade, već grade bolju budućnost i humaniju zajednicu svih. Svaka donacija i svaki korak u ovom projektu nosi poruku nade za oboljele i njihove obitelji te podsjeća na snagu zajedništva u najtežim trenucima.

O Zakladi:

Zaklada je osnovana nakon prerane smrti novinarke Ane Rukavine, oboljele od leukemije, čija je želja bila da se proširi Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica i osnuje Banka matičnih stanica krvi iz pupkovine.

Zaklada Ana Rukavina neslužbeno djeluje od studenog 2006., a službeno s radom počinje početkom 2007. godine.

Osnivači Zaklade su Anina majka Marija Rukavina, Anina sestra Gordana Leto, Hrvatska udruga leukemija i limfomi (HULL), te nekadašnji Vjesnik.

Više informacija o Zakladi: https://zaklada-ana-rukavina.hr/

Ciljevi Zaklade: