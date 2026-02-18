Jeste li znali? Klimatske promjene ozbiljan su izazov i za kanalizacijske sustave, ali postoji tračak nade

Klimatske promjene, uz topla ljeta i topljenje ledenjaka, mijenjaju i razdiobu, intenzitet i količinu oborine. To je ozbiljan izazov za velik dio svjetskih kanalizacijskih sustava, posebno u područjima s porastom stanovništva i povećanom urbanizacijom, u Maloj školi prognoze istaknuo je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Posljedica toga može biti nekontrolirani izljev nepročišćenih otpadnih voda u ocean, rijeke i potoke, što zagađuje okoliš, prijeti životinajama i šteti javnom zdravlju. Neka istraživanja pokazuju da bi se ovakvo ispuštanje otpadnih voda do 2099. moglo utrostručiti.

Ipak, postoji tračak nade kroz takozvanu "zelenu infrastrukturu", koja zadržava ili usporava protok oborinske vode u okoliš, dopuštajući joj da ispari ili se upije. U tome osobito pomažu zeleni krovovi, propusni kolnici i močvare.