Ako želimo spriječiti porast temperature od 1,5 stupanj ulaganja u klimatske mjere moraju se povećati za više od šest puta

Za prilagodbu klimatskim promjenama ova su sredstva i dalje nedovoljna. Oni čine tek oko 1% globalnog BDP-a.

Velik je raskorak između dostupnih sredstava i potreba. U scenariju za ograničenje globalnog porasta temperature na 1,5 stupanj, godišnja financijska ulaganja u klimatske mjere moraju se povećati za više od šest puta - i do 2030. dosegnuti gotovo 9 bilijuna američkih dolara, a do 2050. i daljnjih 10 bilijuna. Procjenjuje se da bi trošak u razdoblju do 2100. mogao doseći 1266 bilijuna američkih dolara. Valja znati da su posljedice i trošak nedjelovanja daleko veći.

