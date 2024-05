Možemo li očekivati stabilizaciju vremena? Doznajte u prognozi Ivana Čačića

Iznad zapadnog dijela kontinenta po visini i u prizemlju nastavlja se ciklonalna aktivnost koja nam sa Sredozemlja donosi razmjerno topao i vlažan sredozemni zrak, a s njime povremeno kišne i grmljavinske oblake.



U srijedu ujutro i prijepodne u većini krajeva promjenljivo sa sunčanim razdobljima kojih će biti najviše u središnjim i istočnim predjelima. Uglavnom na Jadranu i u Gorskom Kotaru ponegdje kiša, na jugu Dalmacije i grmljavinski pljusak. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. U Kvarnerskom zaljevu uglavnom slaba bura, a prema otvorenom moru umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na moru od 15 do 17 Celzijevih stupnjeva.



U Središnjoj Hrvatskoj kasno poslijepodne i navečer - uz sve više oblaka - mjestimice kiša ili pljusak. Vjetar većinom slab, dok će uz Dravu i Muru ponegdje puhati umjeren jugoistočnjak. Najviša temperatura oko 21 ili 22 stupnja.

I u istočnim predjelima potkraj dana više oblaka, a uglavnom u zapadnom dijelu - mjestimice kiša i pokoji pljusak. Vjetar mjestimice umjeren jugoistočni i istočni, ponegdje na istoku i s jakim udarima, Poslijepodne temperatura do 23 stupnja.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, osobito u drugom dijelu dana kad su na Jadranu mogući i izraženiji grmljavinski pljuskovi, a zagrmjeti može i u gorju. Vjetar u gorskom području uglavnom slab. Na Jadranu umjereno do jako jugo, a uz obalu istočnjak i slaba bura. Najviša temperatura od 16 do 19 na Jadranu od 19 do 23 stupnja,



U Dalmaciji promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Poslijepodne mjestimice kiša, a osobito navečer pljuskovi i grmljavina. Puhat će umjereno i jako jugo uz najvišu temperaturu 22 ili 23 stupnja.



Slijedećih dana u unutrašnjosti i dalje promjenljivo mjestimice s kišom, posebno u četvrtak navečer i u noći na petak kad su mogući izraženiji i lokalno obilniji pljuskovi i grmljavina. U subotu sunčanije, poslijepodne i malo toplije. Na istoku u četvrtak povremeno jak jugoistočnjak.

I na Jadranu do subote promjenjivo povremeno s kišom ili grmljavinskim pljuskom koji će biti češći i izraženiji na sjevernom dijelu. Najviše Sunca u subotu. Puhat će umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će u petak postupno oslabjeti.



U subotu u većini će krajeva biti pretežno li barem djelimice sunčano. U nedjelju na Jadranu i u gorskim predjelima ponovno više oblaka mjestimice s oborinama što će se početkom tjedna proširiti i na cijelu zemlju, a oborine će još pojačati.

