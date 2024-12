"Ne mogu vam opisati koliko sam sretan! Mama, uspio sam, bit ću kandidat, bit ću predsjednik Hrvatske", izjavio je kroz plač Niko Tokić Kartelo za Dnevnik Nove TV.

Ta je izjava postala viralna, a mi smo nazvali mamu, koju je zazivao pred kamerama. "Ma jako sam ponosna, ne samo ja nego i tata", rekla nam je sretna majka uplakanog predsjedničkog kandidata Ružica Tokić (84).

Ružica Tokić i Niko Tokić Kartelo Foto: DNEVNIK.hr

"Uvijek je maštao da će biti nešto, da će biti veliki čovjek", ispričala nam je u dahu gospođa Ružica i svog najmlađeg sina opisala kao jako emotivnog. "Uvijek je kao mali bio veseo, nestašan i živahan. I sad je nestašan", kroz smijeh je rekla. Prisjetila se kako je to izgledalo kad je sin Niko došao roditeljima koji su svojedobno živjeli u Njemačkoj.

"Mama, je l' da ću ja biti veliki čovjek?", pitao je. "Vidjet ćemo koliki ćeš biti kad narasteš, koliko ćeš narasti", odgovorila bi mu majka. "Ma ne to, bit ću velik čovjek, bit ću nešto", uvjeren je bio dječak Željko, koji je kasnije promijenio ime u Niko.

Pročitajte i ovo želi biti predsjednik Znate li tko je ovo? Sada nosi skupa odijela i želi na Pantovčak, ali nekada je bio mali od gitare s omraženom frizurom

Majka Ružica kaže nam da se nadaju da će Niko pobijediti na izborima i postati predsjednik. "Ako uspije, odlično, ako ne - Bože moj, mi se nadamo da će pobijediti", rekla je i još jednom dodala da su jako sretni i ponosni.

Je li gledala Dnevnik Nove TV u kojem je sin plakao? "Ma nije mi javio da gledam, ja sam bila na terasi, čujem mu glas, dođem i vidim, on plače... Mislim, nešto se dogodilo i odmah ga zovem. Pitam ga: 'Što je bilo, sine, što se dogodilo?', a on odgovara: 'Ma ništa, samo sam bio sretan'", u dahu je prepričala. Dodala je kako je suprug (86) skakao do plafona kad je vidio sina. "Ja mu kažem - pa nije još predsjednik. 'Bit će', rekao je on", ispričala je.

Za kraj smo je pitali koja je njezina poruka sinu. "Neka se drži i nada, nadamo se i mi", poručila je.

Pročitajte i ovo zločinačko udruženje USKOK u akciji: U tijeku su uhićenja u Slavoniji, Rijeci i Zagrebu