Futurolog Kruse: "Gledajući kroz pitanje klimatskih promjena, budućnost ne izgleda baš pozitivno"

Martin Kruse jedan je od sudionika konferencije Future tense koja se u srijedu održava u Zagrebu. Reporterku Dnevnika Nove TV Slavicu Parlov zanimalo je što to znači biti futurist.

"Futuristi promišljaju budućnost, ali ne ekstendirajući prošlost, već promatramo trendove danas i onda pretpostavljamo kako će oni mijenjati naš svijet u budućnosti", kaže Kruse.

Kako vidite svijet za pedeset godina, zanimalo je Parlov.

"To jako ovisi, za sada budućnost gledajući kroz pitanje klimatskih promjena, ne izgleda baš jako pozitivno. Tako da to ovisi o vama i meni i svima onima koji sada gledaju ovu emisiju", poručuje futurist.

Urbanizacija, porast stanovništva, produljenje životnog vijeka, sve su to u društvenom smislu činjenice koje se nastavljaju razvijati u budućnosti. Koje vještine i navike trebamo usvojiti za nošenje sa svima njima i hoće li moralnost i solidarnost biti još važniji kako bismo izbjegli probleme koje nosi prenapučenost, pitala je reporterka Dnevnika Nove TV.

"To je jako dobro pitanje, jer je jako velik fokus na tehnologiju, veliki je fokus na dolazak inovacija koje mislimo da trebaju kako bismo krenuli prema budućnosti koja je bolja. Ali mi imamo svu tehnologiju, ono što je važno je da je iskoristimo na dobar način, važno je da ne konzumiramo koliko smo navikli i da pokušamo učiti od svojih djedova, jer smo se pretvorili u društvo masovne konzumacije, navikli smo na kupovanje i bacanje, moramo se vratiti u situaciju gdje smo svjesniji resusra koje imamo i moramo ih više cijeniti", poručuje Kruse.

Mi već sada živimo klimatske promjene i one utječu na naše živote. Pitanje je što mi kao građani možemo svakodnevno napraviti da popravimo situaciju.

"Ljudi imaju tendenciju razmišljati da nemaju moć, da sve ovisi o političarima, ali zapravo ako svi danas napravimo nešto u tom smjeru, primjerice smanjimo konzumacija mesa, posebice teletine, ako ne letimo često avionima i to je posebice važno kod bogatih zemalja, ako reduciramo korištenje automobila na benzinsko gorivo. To je nešto što je jednostavno, a važno. No mi ne želimo to napraviti i zato trebamo mijenjati svoja uvjerenja", poručuje Kruse.

Koliko je to povezano sa svjesnošću i našim etičkim načelima i što trebamo već danas učiniti po tom pitanju, pita Parlov.

"To je sve jako povezano, jer zašto bih ja radio nešto što ne želim činiti, ne želim manje koristiti avione, ali moram dati nešto kako bi netko drugi to primio, opstao", poručuje futurist.

Sadnja drveća je također jedan od načina smanjenja stakleničkih plinova, vidite li velike zemlje i njihove vođe u zajedničkoj akciji pošumljavanja planeta, zanimalo je još reporterku.

"To bi se moglo dogoditi, ali mislim da nije jednostavno da se zemlje obvežu na takve korake", zaključuje Kruse.

