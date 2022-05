Sve više zemalja prijavljuje slučajeve zaraze majmunskim boginjama, rijetkom virusnom infekcijom koja je vrlo slična ljudskim boginjama. U četvrtak su prvi slučajevi zabilježeni u Kanadi i Australiji, dok broj zaraženih raste u Europi i SAD-u.

Slučajeve majmunskih boginja prijavljuju gotovo sve zemlje zapadnog svijeta. Prvi slučajevi zabilježeni su četvrtak u Kanadi i Australiji, a ranije je virus zabilježen i u Portugalu, Španjolskoj, Velikoj Britaniji, Švedskoj i Italiji. Trebamo li biti zabrinuti, za DNEVNIK.hr odgovara epidemiolog dr. Bernard Kaić.

''Riječ je o virusnoj infekciji koja je primarno zabilježena u zemljana zapadne i središnje Afrike. Majmunske boginje slične su ljudskim boginjama, no glavna je razlika u tome što se ljudske boginje prenose isključivo s čovjeka na čovjeka i to je razlog zbog kojeg je ova vrsta virusa iskorijenjena osamdesetih godina masovnim cijepljenjem. Međutim, majmunske boginje domaćina imaju među životinjskom populacijom, stoga virus nije moguće iskorijeniti'', kaže dr. Kaić.

No, javnost ne treba biti zabrinuta. Ne postoji mogućnost epidemije jer je riječ o bolesti koja se zapravo ne prenosi baš lagano među ljudima i potreban je zaista blizak i intimni kontakt sa zaraženim, naglašava dr. Kaić.

"Većina ovih slučajeva je prenesena spolnim putem, ali kao mnoge druge bolesti, treba biti oprezan i ova situacija zasigurno zahtijeva pažnju zdravstvenih organizacija". Za ovu vrstu boginja nema cjepiva, naglašava Kaić i dodaje da cjepivo protiv ljudskih boginja u slučaju majmunskih boginja ima uspješnost od oko 85 posto.

Ipak, cijepljenje opće populacije prestalo je osamdesetih godina i generacije nakon 1985. godine više nisu bile cijepljenje protiv boginja, jer je virus iskorijenjen, kaže Kaić. "Pitanje je koliko su zaštićeni i oni koji su cijepljeni prije 1985. godine jer zaštita cjepivom traje nekih 20 godina".

Hoćemo li se onda trebati dodatno cijepiti, pitali smo dr. Kaića. ''Ne, klasično cjepivo protiv ljudskih boginja više se ne koristi. Svjetska zdravstvena organizacija čak je razmatrala bi li imalo smisla cijepiti se, zbog majmunskih boginja, no s obzirom na to da se virus zaista dosta teško prenosi i nema epidemiološki potencijal, a cjepivo ima dosta nuspojava, od toga se odustalo''.

Lijek za majmunske boginje ne postoji, kao ni za jedan drugi virus, naglašava dr. Kaić. Bolest se liječi simptomatski.

Epidemiolog Kaić kaže i kako ovo nije prvi puta da su se majmunske boginje pojavile u europskim zemljama posljednjih godina, ''No sve je to lokalizirano i minimalni je rizik za opću populaciju. To je još samo jedna bolest s kojom se može stupiti u kontakt jer se prenosi kapljičnim i kontaktnim, intimnim i uglavnom spolnim putem te sekretom iz kožnih mjehurića i rana''.



Podsjetimo, virus majmunskih boginja je strukturom sličan virusu velikih boginja i uzrokuje sličnu, ali puno blažu bolest. No mogući su i teški slučajevi.

Simptomi bolesti su groznica, glavobolja, bolovi u mišićima, natečeni limfni čvorovi i osjećaj umora. Slijedi ih karakterističan osip, koji na koži stvara mjehuriće i kraste. Vrijeme od izlaganja virusu do pojave simptoma je oko 10 dana, a simptomi obično traju dva do četiri tjedna.