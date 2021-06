Vriskovi, ugrizi, udarci! Snimke u kojem dječak s nizom dijagnoza tuče svoju majku, šokirale su cijelu javnost. Majka, ali i cijela obitelj dulje vrijeme traže rješenje. Prelomili su i donijeli odluku, moraju vlastito dijete smjestiti u ustanovu. I pritom su naišli na zid - ne može se, nema mjesta. Tri tjedna nakon naše emisije, nemoguće je postalo moguće. Dječak će od rujna biti smješten u Zagrebu, u Centru za autizam. U utorak je potpisan ugovor. No nije jedino to ono lijepo u ovoj mučnoj priči. Nakon što je nama ispričala svoju priču, javile su joj se psihoterapeutkinje koje od tada svaki dan rade s njezinom sinom. Pomaci su već vidljivi.

Utorak je, osam sati ujutro. Dan za koji je ova obitelj živjela, ali za koji nisu vjerovali da će se zaista i dogoditi. "Nismo vjerovali više nikome, sustav, kad izgubiš vjeru u sve, onda ne možeš više ni pozitivno razmišljati", kazala je majka dječaka s autizmom u Provjerenome.

Muka i borba koje su trajale mjesecima, riješile su se samo tri tjedna nakon naše priče. Umjesto prebacivanja odgovornosti, pronašlo se rješenje. "Nisam ni u ludilu pomišljala da bi tako nešto moglo dobro se završiti ova naša priča. Za sve nas, a najviše za njega. I uspjeli smo, svi skupa, zajedno", kazala je.

Obratila nam se na rubu i snaga i očaja. Majka koja je prelomila i donijela odluku za koju nikada nije mislila da će je donijeti. Koju je godinama uporno odbijala. Svoje dijete odlučila je smjestiti u instituciju.

"Ovo je bio ugriz ja mislim čak jučer i još negdje. Da, to je ugriz. Kako me uštipne pa me ogrebe, pa tu ono kako uštipne, tu odmah nastane masnica. Ne radi to iz obijesti, nego jer nije dobro. Ali to su svakodnevni udarci od desetog mjeseca, to je pola godine tako svakodnevno, rana na ranu, ugriz na ugriz. Ne znam, teško je", ispričala nam je tada.

Brinuli za ostatak obitelji

Ovako više nisu mogli. Ni ona ni ostatak obitelji. Dvjema starijim sestrama, studenticama uredili su prizemlje kuće kako bi mogle imati kakav takav mir.

"Jednostavno si ne želim staviti slušalice, zatvoriti se u sobu, praviti se kao da to nije moja briga jer je moja briga", kazala je sestra dječaka. No, majka mu više ne dozvoljava ni da ide gore u kući. Ne pamti kada su zadnji put zajedno ručali.

I to je ono što je boli više i od udaraca i od ugriza. Obitelj koja je prije šesnaest godina s radošću dočekala dječačića, jedinog koji je preživio od prijevremeno rođenih trojki i koja se cijelo vrijeme hrabro nosila sa svim njegovim dijagnozama, sada se raspada.

"Gledate udarce, plač, viku, vrisak. Nije to lagano, a pomoći ne možete", ispričao nam je otac.

A kada su se za pomoć obratili državi, dobili su odbijenicu. Jednu za drugom, trećom. Kazali bi im ili da su puni, ili da je problem što je riječ o težoj mentalnoj retardaciji. Kako je ovo moguće i treba li se dogoditi najgore da bi se tek onda reagiralo, pronašlo rješenje? Po odgovore smo se uputili i mi u nadležni centar za socijalnu skrb, ali i ministarstvo.

"Mi smo ti koji nalazimo smještaj, međutim ako je smještaj zaista nemoguće naći, onda tražimo pomoć našeg Ministarstva", kazala nam je ravnateljica Centra u Samoboru Sanja Helfrih. No, dodaje, kako ne vjeruje da Ministarstvo ima vezane ruke.

Mama se brine jesu li ispali nezahvalni

No unatrag tri tjedna zajednički su jezik očito pronašli. Od jeseni njihov će sin imati trajni smještaj, i to u Zagrebu. "Kad je rekla za Dubravu, za centar za autizam, to je to, yess, suze radosnice, sve je ispalo najbolje moguće“, presretna je majka.

Zadovoljstvo ne kriju ni u Ministarstvu. "Rješenje pronalazimo tijekom cijelog vremena i zaista postupak koji se provodi je u nadležnosti centra, ali ako postoje određene teškoće u pronalasku smještaja uvijek je tu Ministarstvo koje će zaista u tom dijelu pružiti stručnu podršku“, poručila je ravnateljica uprave za obitelj i socijalnu politiku Marija Barilić.

Helfrih pak dodaje kako se do primjerenog rješenja može doći jedino zajedničkom koordinacijom. Ono o čemu su sanjali, ovim je potpisom postalo gorko-slatka stvarnost. Svjesna da onako dalje više nisu mogli, kao majka kaže uvijek će osjećati krivnju. Ispravnu odluku nositi kao teret. Prvo što je pitala je može li ga posjećivati.

Opciju da do početka rujna svoga sina smjeste u splitski Centar "Juraj Bonači" oni su odbili, toliko će, kažu, još izdržati. I to je njihovo zakonsko pravo. No mama je zabrinuta jesu li time nekome stvorili probleme, ispali nezahvalni. No, u Splitu je u centru na čekanju već toliko djece da problema zbog toga neće biti.

"Drago mi je da je mama zadovoljna prije svega, odosno roditelji da su zadovoljni i evo da smo ovaj dio priveli kraju“, kazala je Helfrih.

Cijelo to vrijeme, on je strpljivo čekao. Otkako se nakon posljednje hospitalizacije u dječjoj psihijatrijskoj bolnici vratio kući, kaže mama, mnogo je bolje, s manje agresivnih ispada. A za promjenu su dijelom svakako zaslužne i one.

Rehabilitatorice nisu dvojile ni sekunde…

Iva i Mateja edukacijske su rehabilitatorice. Gledajući reportažu, kažu, nisu vidjele ništa novo ili njima strano, već nešto s čim se u poslu svakodnevno susreću. I ni trenutka nisu dvojile.

"Prvo što sam napravila je što sam nazvala kolegicu Mateju i rekla sam joj 'ti znaš što mi trebamo napraviti' i ona je rekla 'znam'. Nas dvije smo osjetile profesionalnu dužnost pomoći ovoj obitelji jer smo znale da im možemo pomoć", objašnjava Iva.

Svoje vrijeme i znanje daju bez zadrške i s veseljem. Besplatno. Uče ga kako s okolinom komunicirati uz pomoć sličica, takozvanom PECS metodom. Prije 35 godina razvili su je Amerikanci Lori Frost i Andrew Bondi. Koriste je i odrasli i djeca, brzo se uči i pokzala se iznimno učinkovitom.

Uz vizualni raspored aktivnosti, zapravo sličice pomoću kojih on jasno zna što ga iduće u danu ili tijekom terapije čeka sve je, kažu, lakše. Nema napetosti, neizvjesnosti, frustracija. A komunikacijska knjiga njegov je glas. Način na koji razmjenom sličica već sad, svega nekoliko dana otkad su počeli s vježbom, napokon samostalno može komunicirati s okolinom.

"To je nešto što postoji dugi niz godina i nas dvije samo znamo kako pružiti adekvatnu podršku roditelju odnosno sva djeca koja, s kojom mi radimo, a koja to koriste su isto doživjela tu revoluciju odnosno promijenila su svoje ponašanje na bolje", dodaje Iva.

Uspjeli su! Svi skupa, zajedno

Mama kaže, sve pažljivo prati i uči. Pa i na vlastitim pogreškama. Napokon ima vodstvo, nekoga tko osnažuje nju. "Ono što mene najviše veseli je ta mama koja je do jučer plakala, grcala u suzama, a sad je sretna. Vidi neko svjetlo na kraju tunela, vidi promjenu", objašnjava Iva.

Još je mnogo rada, strpljenja i učenja pred njima. Uspona i padova. No promjena na njemu je očita i nevjerojatna. Umjesto frustracija i agresije. osmijesi i uzbuđenje. Mama kaže, od jutra je gledao na sličicu na rasporedu koja znači da dolaze gosti. S Ivom i Matejom surađuje s veseljem, a komunikacija sličicama napreduje iznad svih očekivanja.

Nazovite je čarolijom ili kako god, ali ovdje se dogodilo nešto zaista veliko. Ponajprije za njega. Njih kao obitelj. Za ljude koji su dajući sebe, odradili veliki posao. Umjesto birokrata, bili ono što bismo svi uvijek i prije svega trebali biti. Dobri ljudi.

"Nema nemogućeg. Mislim da svaki problem se može riješiti. Apsolutno postoji rješenje za svaki problem, samo treba malo volje, truda i to je to", zaključila je Helfrih."I uspjeli smo! Svi skupa, zajedno", sretna je majka.

Jer jedino tako možemo mijenjati svijet. Predano, odgovorno i sa srcem. Jednu sudbinu po jednu.

