Lovci krenuli u masovni odstrel divljih svinja, sva su sredstva dopuštena: "Moraju se svesti na nulu"

Do prije tjedan dana, afrička svinjska kuga napadala je obiteljska gospodarstva sa desetak svinja, ali onda je ušla u industriju.

Na farmi Sokolovac eutanazirano je čak 10.000 svinja. A kako je divlja svinja prijenosnik bolesti, Ministarstvo je lovcima naredilo odstrel ama baš svih divljih svinja u zoni ograničenja broj 3.



Za ustrijeljenu divlju svinju, lovcima se plaćalo 80 eura. Ministarstvo je tu naknadu odlučilo povećati na 100 eura po grlu.

Do sada lovci su uspjeli odstrijeliti oko 1000 komada, no divlju svinju izuzetno je teško odstrijeliti. Ona zna biti itekako velika, i do 300 kilograma. Ima strašan njuh, sakriva se, brza je, jako je dobar plivač, zna nanjušiti opasnost.

Stoga su lovcima skinute sve zabrane pa čak i one koje se u žargonu zovu "nehumani izlov", a to su veliki kalibri, snajperi i termovizijske, noćne kamere.

Slavonce afrička svinjska kuga te usmrćivanje domaćih svinja itekako brine i žalosti.

Bolest se i dalje širi. Od jučer su potvrđena dva nova slučaja na obiteljskim gospodarstvima. U Lugu i Bijelom Brdu. I tamo će se sve domaće svinje morati eutanazirati.

