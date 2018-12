Provjereno donosi ekskluzivni razgovor s Lorenom Gurlicom, koju je u lipnju ove godine brutalno pretukao Darko Kovačević zvan Daruvarac.

Lorena je odlučila prekinuti šutnju i otvoriti dušu. To je 18-godišnja djevojka koja proteklih šest mjeseci gotovo na dnevnoj bazi sluša, gleda i čita različite informacije o sebi, a neke od njih nisu ni bile istinite. To je jedan od razloga zašto je odlučila progovoriti za Provjereno, da se napokon čuje i njezin glas.

Svi znamo kako se ona i čitava obitelj osjećaju nakon prošlog petka kada je sud Darka Kovačevića pustio na slobodu. No, obitelj jednako kao što je ogorčena njegovim puštanjem na slobodu, a riječ je o opasnom nasilniku, kakvim ga je okarakterizirao i sudski vještak na jednom ročištu, ogorčeni su i brojnim komentarima na društvenim mrežama i portalima u kojim pojedinci pišu da je dobila što je zaslužila jer se spetljala s tako opasnim likom poput Darka Kovačevića.

Bilo kakvo opravdavanje nasilja, posebice ovako monstruoznog čina, u Hrvatskoj je uistinu nedopustivo i treba se zapitati u kakvom svijetu živimo kada pojedinci opravdavaju ovako monstruozno nasilje.

Treba uzeti u obzir i činjenicu da je sustav u ovom slučaju zakazao. Mama je praktički dovela do uhićenja, policiju je dovela pred njegov kućni prag. Da nije bilo njezine upornosti snimke nadzornih kamera ne bi ni bile izuzete, a možemo samo zamisliti da njih nema. I sam premijer i ministar pravosuđa su priznali da je sustav u ovom slučaju zakazao. U ovom trenutku njihovo priznanje Loreni i njezinoj obitelji ništa ne znači.

"Oni su htjeli utjecati na mene da ja odustanem od Darka. Stizale su mi poruke da spremim materi sprovod kao što sam spremila ćaći ako ne povučem optužbu protiv Daruvarca. Stalno su me zvali, pisali poruke preko lažnih profila, pisali su svašta i na Instagramu", ispričala je Lorena za Provjereno, dodajući da o njemu isprva nije sve znala.

"Tek sam kasnije čula da se o njemu ružno govori u gradu i dalje. On je baš bio poznat po problemima, počevši od toga što bi radio po cesti… divljak. Kasnije sam saznala za te cure koje je pretukao, to prije nisam znala o njemu. To da se bavi s javnom kućom u Njemačkoj…da sam to znala prije ne bi to sigurno… Ovo se vjerojatno ne bi ni desilo", ispričala je Lorena za Provjereno.

Puno je toga ova mlada 18-godišnjakinja proživjela i doživjela i s time se hrabro nosi. Nije lako izdržati taj pritisak. Ovim svojim istupom za večerašnje Provjereno želi, na neki način, pridobiti prijeko potreban mir, pa makar za ove božićne i novogodišnje praznike. Za nju već 9. siječnja slijedi novo traumatično iskustvo, nastavak suđenja i novo ročište na kojem će se i ona pojaviti kao svjedok.

Cijelu ispovijest Lorene pogledajte večeras u Provjerenom od 22:15.