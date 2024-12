Ovo su detalji novog velikog paketa mjera: Stižu promjene za majke, očeve, stanovnike depopuliranih područja...

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić na sjednici Vijeća za demografsku revitalizaciju predstavio je veliki paket mjera za 2025. godinu.

Demografske mjere podijeljene su na četiri kategorije, a definirane su u skladu sa Strategijom demografske revitalizacije Hrvatske do 2033. godine:

unaprjeđenje sustava podrške roditeljstvu

izgradnja poticajnog kruženja za obitelj i djecu

revitalizacija područja pogođenih depopulacijom

poticanje povratka i useljavanje hrvatskih iseljenika.

Unaprjeđenje sustava podrške roditeljstvu

Vrijednost mjera za unaprjeđenje sustava roditeljstvu iznosi 431 milijun eura te su u sklopu njih predviđene izmjene i dopune Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koje će na snagu stupiti 1. ožujka 2025. godine.

Ključne novosti, istaknuli su iz Ministarstva, jesu:

povećanje naknade za korištenje roditeljskog dopusta do 1. godine djetetova rođenja za zaposlene i samozaposlene roditelje

povećanje naknada za druge korisnike roditeljskih potpora

povećanje jednokratne novčane naknade za novorođeno dijete

produljenje trajanja očinskog dopusta.

Što se tiče zaposlenih i samozaposlenih roditelja, oni će drugih šest mjeseci roditeljskog dopusta primati, umjesto dosadašnjih 995 eura, naknadu u iznosu pune plaće do maksimalnih 3000 eura. Naknadu će moći ostvarivati i očevi koji koriste pravo na dva mjeseca neprenosivog roditeljskog dopusta do osme godine života. Povećanu naknadu dobivat će i majke koje će u trenutku stupanja Zakona na snagu, odnosno 1. ožujka, biti na roditeljskom dopustu.

Naknada za roditeljski dopust od prve do treće godine života djeteta za blizance, treće i svako sljedeće dijete raste s 551 na 803 eura. Majke koje odluče do treće godine života biti kod kuće s djetetom u prvoj godini primat će do 3000 eura razmjerno njihovoj plaći, a druge dvije naknadu od 803 eura.

Fiksna naknada za roditeljski dopust na pola radnog vremena do prve godine života djeteta raste s 485 na 971 euro. Na primjer, ako netko ima neto plaću od 2000 eura, poslodavac će isplatiti 1000 eura majci koja radi pola radnog vremena, a Ministarstvo još 971 euro.

Majke koje se odluče na posao vratiti na pola radnog vremena od prve do treće godine života – a imaju blizance ili troje i više djece – primat će naknadu koja je s 485 povećana na 600 eura. Ministarstvo će druge dvije godine djetetova života isplaćivati navedeni iznos, a poslodavac ostatak koji ovisi o visini ugovorene plaće.

Roditelji koji zbog pojačane njege djeteta do treće godine odluče raditi pola radnog vremena dobivat će naknadu koja je povećana s 551 na 701 euro. Riječ je, na primjer, o djeci s dijabetesom, bronhijalnom astmom i sl.

Naknada roditeljima djeteta s težim smetnjama u razvoju – poput djece s autizmom i različitim oblicima invaliditeta – raste s 551 na 803 eura. To pravo mogu ostvariti roditelji koji rade na pola radnog vremena i do osme godine života djeteta.

Naknada zaposlenim i samozaposlenim roditeljima koji rade za minimalnu plaću raste s 309 na 701 eura za puno radno vrijeme, a s 309 na 503 eura za nepuno radno vrijeme.

Povećava se novčana naknada za zaposlene roditelje tijekom korištenja prava na rodiljni ili roditeljski dopust, rad s polovicom punog radnog vremena, dopust u slučaju smrti djeteta, roditelje njegovatelje i osobe koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata.

Povećanje se odnosi i na zaposlene i samozaposlene roditelje koji ne ispunjavaju propisani uvjet staža osiguranja. Naknada, koja je prethodno iznosila 125 posto proračunske osnovice od 551 euro, povećava se na 701 euro. Naknade za sva prava nezaposlenih i korisnika izvan sustava rada povećavaju se s dosadašnjih 309 na 503 eura.

Jednokratne novčana potpora za novorođeno dijete bit će povećana s 309 na 618 eura.

Broja dana plaćenog očinskog dopusta i dopusta drugog posvojitelja povećava se s 10 na 20 dana, a za blizance i istovremeno rođenje ili posvojenje više djece s 15 na 30 dana. Očevima i posvojiteljima bit će isplaćena puna plaća, a dopust se može koristiti unutar šest mjeseci od rođenja ili posvojenja djeteta.

Bit će povećana i novčana naknada za privremenu nesposobnost za rad zbog komplikacija u trudnoći te bolovanja radi njege oboljelog djeteta mlađeg od 3 godine i djeteta od 4 do 18 godina života. Naknada će biti povećana s 565 na 995 eura.

Izgradnja poticajnog okruženja za obitelji i djecu

Tijekom 2025. analizirat će se Zakon o doplatku za djecu i bit će pripremljen prijedlog novog Zakona čiji će cilj biti: ubrzanje procedure odobravanja prava na doplatak za djecu, pojednostavljenje korištenja prava i povećanje materijalnih prava.

Novim programom u suradnji sa Zakladom "Hrvatska za djecu" bit će osigurana dodatna financijska potpora obiteljima s više djece, obitelji s jednim roditeljem i obitelji slabijeg imovinskog statusa. Vrijednost programa je 400 tisuća eura.

Kroz programe osiguranja dostupnosti skrbi za djecu u lokalnim zajednicama bit će financirani projekti općina i gradova u kojima nema dovoljno vrtićkih kapaciteta ili sadržaja za djecu. Vrijednost programa je 20 milijuna eura, a obuhvatit će 12.000 djece.

Unaprjeđenjem e-Dječje kartice "Mudrica" – koja je pokrenuta u prosincu 2020. godine i trenutačno broji 45.579 korisnika, odnosno 88.427 djece – osigurat će se regionalna dostupnost usluga diljem Hrvatske, povećati broj dostupnih javnih i komercijalnih usluga i povećati raspon popusta ovisno o broju djece.

Navedenom će se karticom osigurati veći popusti na javne usluge poput muzeja, bazena, kazališta i nacionalnih parkova:

30 posto za obitelji s dvoje djece

40 posto za obitelji s troje djece

50 posto za obitelji s četvero djece

100 posto za obitelji s petero i više djece.

Poticanje useljavanja iseljenika i revitalizacija depopuliranih područja

U sklopu revitalizacije područja pogođenih depopulacijom najavljeno je više programa, među kojima je program jačanja gospodarskih aktivnosti i poticanja zapošljavanja u Sjevernoj, Panonskoj i Jadranskoj Hrvatskoj.

Najavljeni su zajmovi s otpisom glavnice za mikro, male i srednje poduzetnike koji ulažu u depopuliranim područjima, za što je u 2025. godini predviđeno 15 milijuna eura. Program će biti proveden u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG-BICRO).

Ministar Šipić također je najavio potporu građanima za preseljenje u Hrvatsku ili preseljenje u depopulirana područja radi zapošljavanja. Radi se o pilot-projektu za koji je u 2025. godini predviđeno 1,5 milijuna eura, a potpore građanima dodjeljivat će se preko općina, gradova i županija.

Najavljeno je i sufinanciranje organizacije prijevoza u jedinicama u kojima nema organiziranog ni alternativnog prijevoza. Za provedbu programa u 2025. predviđeno je 2,5 milijuna eura, a cilj je programa osigurati neometane dnevne migracije i spriječiti iseljavanje iz potpomognutih područja.

Jedna od mjera za poticaj povratka hrvatskih iseljenika jest program poticanja useljavanja i zapošljavanja hrvatskih iseljenika kojim će se povezivati hrvatski iseljenici i poslodavci. Projekt će se provoditi u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom udrugom poslodavaca i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Osim toga, provodit će se iskustveni programi za mlade useljenike u sklopu kojeg će 420 mladih godišnje sudjelovati u kulturnim, sportskim, obrazovnim, znanstvenim i inovacijskim programima.

Nastavlja se sa stipendiranjem učenja hrvatskog jezika te će se u 2025. godini za 500 stipendista povećati stipendija s 300 na 400 eura, a bit će izrađen i jedinstven portal za informiranje hrvatskog iseljeništva.

