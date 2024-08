Ljubavna priča Freda Matića: "Svetlanu sam kroz barikade otpratio za Beograd, a onda se dogodilo čudo"

U velikom intervjuu kojeg je prije pet godina bivši ministar i zastupnik u Europskom parlamentu u dva mandata, preminuli Predrag Fred Matić, ispričao je, međuostalim, i svoju priču o početku rata, uključivanju u obranu Vukovara, ali i svoju ljubavnu priču.

Ispričao je kako je djevojku Svetlanu, s kojom je tada još bio u vezi, 1990. osobno iz Vukovara kroz hrvatskec arikade otpratio na vlak za Beograd, gdje je upisala fakultet.

"U sljedećih pet godina, do 1998. godine, čuli smo se samo jednom: 1994. sam je iz Trsta nazvao ‘na kovanice’, ono, ''Kako si?'', ''Dobro'', ''Kako si ti?'', ''Dobro'', i to je to", rekao je.

Poslije se, kaže Matić, dogodilo nešto ravno čudu. S prijateljima je nakon reintegracije krenuo u Vukovar i pokušao stupiti u kontakt sa Svetlanom.

"Nisam se usudio nazvati ja, nagovorio sam brata. Buraz nazove, ali javi se kolegica s posla, i kaže: ‘Ali Svetlana je danas kod mame u Vukovaru.’ E sad ja preuzimam telefon, nazovem Vukovar, dobijem je i kažem: ‘Bi li se htjela vidjeti sa mnom?’ Kaže ona: ‘Pa naravno, ali ti si jako, jako daleko.’ Na to sam reko’: ‘Za sat vremena, na starom mjestu ‘di smo se nalazili.’ Kad smo se sreli, kao da se nikad nismo ni razišli: kao da je od 1991. do 1998. prošao jedan dan", ispričao je Matić.

Otada su, rekao je, telefonski računi pola godine dosezali tisuće kuna. A onda u proljeće 1999. došla je u Zagreb. Zajedno imaju sina Svena.

"Sretan sam. Znam joj reći: ‘Bog čovjeku ispuni jednu veliku želju.’ Kad danas želim dobiti na lotu, Bog mi kaže: ‘Ne budi proklet, već si dobio.’", ispričao je Predrag Matić u intervjuu za Novi list.

