Hrabri Damir iz Vukovara ispričao je kako se osjeća prije operacije: "Izabrala je lošeg protivnika, jer ja sam siguran da ću je i drugi put poraziti"

Kako se osjeća prije operacije, rekao je za Dnevnik Nove TV u svojem domu u Vukovaru i dodao, ova se bolest namjerila na krivu osobu.

"Sada sam dobro, nemam nikakvih tegoba. Došao sam u Vukovar da se malo odmorim. U devetom mjesecu bih trebao otići na transplantaciju. Ne zna se još točno datum kada. To se još moraju doktori iz Zagreba dogovoriti s donorom. Nije bilo potrebe da gubim nadu jer još se nije dogodio slučaj da se donor ne nađe", rekao je Damir.

Poručuje da, koliko on zna, donor se odazvao doktorima u Zagrebu i sada se samo čeka točan datum kada će donor vaditi matične stanice. Donora Damir za sada ne smije upoznati, zakon je takav da se donor smije upoznati tek nakon dvije godine.

Na pitanje kako se osjeća u vezi činjenice da su se u cijeloj Hrvatskoj ljudi odazvali kako bi se upisali u registar da budu nečiji donori, Damir je odgovorio: "Ja gledam na to da je bilo tko drugi umjesto mene bio da bi podigao tu svijest, no igrom slučaja sam to bio ja. Tako će nekoga iz druge države netko iz Hrvatske spasiti. Možda netko iz mog Vukovara".



"Sad mi je samo to da se sačuvam do operacije, transplantacije. Da ne pokupim nikakvu gripu, prehladu. Od početka, kako mi se drugi puta vratila, ja imam stav. Vratila se, ali očito je izabrala lošeg protivnika jer sam ja sto posto siguran da ću ja nju i drugi put poraziti. Samo ovaj put će morati ići putem transplantacije. Ali sigurno da ću i drugi puta izaći kao pobjednik. A poslije nastaviti život. S društvom izlaziti i nadoknaditi to vrijeme iz bolnice", poručio je Damir.



