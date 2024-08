Kratkog fitilja, bez dlake na jeziku, ali mu nije išlo glatko: "On gotovo nije bio pravi političar, bio je pravi čovjek"

I drugi put izabrani europarlamentarac iz redova SDP-a Predrag Fred Matić i prošli mjesec pisao je na svom Facebook profilu o jednakosti spolova. Upravo u Europskom parlamentu zalagao se za prava žena i rodnu ravnopravnost.

Europski parlament je usvojio njegovu rezoluciju prije tri godine. Prije odlaska u Bruxelles bio je istaknuti član SDP-a i saborski zastupnik. U Milanovićevoj Vladi pak poznati ministar branitelja, na tu funkciju došao je s pozicije savjetnika Ive Josipovića na Pantovčaku. Govorio je kako je ministar postao u 15 minuta.

"Nazvao me Zoran Milanović i rekao mi je da ću biti zamjenik ministra branitelja, da je tako odlučio, ja sam mu se zahvalio na toj časti i rekao da ja radim s Josipovićem. Onda je on rekao ''oprosti imam drugu liniju, nazvat ću te malo kasnije''. Za 15 minuta me nazvao i rekao ti si novi ministar branitelja. Ja sam mu se ponovno zahvalio na toj časti i rekao ''znaš da ja radim za Josipovića i ne mogu bez njega i ne želim ništa''. On je rekao ''to je već sve dogovoreno", pričao je Matić.

Nije mu išlo glatko. Pod njegovim prozorom u ministarstvu niknuo je braniteljski šator, tražili su da ode. Fred Matić odlikovani je dragovoljac Domovinskog rata, zarobljenik u srpskim logorima, hrvatski ratni vojni invalid, umirovljeni brigadir HV-a.

"Danas je umro jedan istinski domoljub, čovjek koji je do zadnjeg dana branio Vukovar, ostao u Vukovaru da podijeli sudbinu", prisjetio se Dragutin Guzovski.

Poznat po kratkom fitilju, bez dlake na jeziku.

"To je moja najveća mana, sve doživljavam osobno i reagiram na prvu, to mi je u politici najveća mana i u životu", govorio je Matić o sebi.

Prije političke karijere, radio je kao nastavnik razredne nastave. Pred europarlamentarne izbore je rekao: "Prošao sam progonstvo i siromaštvo i nemam nekih želja, a ponosan sam jer mi sin studira u inozemstvu."

Ali, politici nije rekao zbogom.

"Kad birači kažu 'zbogom Fred' tad će to biti zbogom", rekao je jednom prilikom.

Reakcije dolaze sa svih strana

Reakcije na smrt Freda Matića pristižu neprestano - od političkih istomišljenika do onih s kojima se nije slagao. Fredov odlazak pogodio je SDP, stranku u kojoj je bio osam godina.

"Izabrao je biti čovjek...Izgubili smo Freda. Druže počivao u miru", rekao je Peđa Grbin.

I u Banskim dvorima pamte ne samo njegovu političku ostavštinu.

"U ime Vlade Republike Hrvatske i svoje osobno izražavam duboku sućut obitelji pokojnog g. Matića, svim njegovim prijateljima, poznanicima, ratnim suborcima, stranačkim kolegama i političkim suradnicima te zastupnicima u Europskom parlamentu", poručio je premijer Plenković.

Bio je bio više od savjetnika u Uredu predsjednika, reći će Ivo Josipović.

"Nakon rata i nakon svih patnji koje je prošao - on nije mrzio, on je bio čovjek pomirenja. Jednom rječju, gotovo bih rekao on nije bio pravi političar - on je prije svega bio pravi čovjek", smatra Ivo Josipović.

