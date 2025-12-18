Stručnjak o milijunskoj tužbi protiv banke: "Radi se o sukobu mišljenja, odluka je dijelom presedan"

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) kaznila je s 1,5 milijuna eura Erste banku zbog višestrukih povreda Opće uredbe o zaštiti podataka. Iz banke su potvrdili da su dobili rješenje i da navedenu aplikaciju koriste isključivo u svrhu zaštite klijenata. Najavili su i daljnje korake. Stručnjak za informacijsku sigurnost Alen Delić objašnjava o čemu je zapravo riječ.

"Radi se, u ovom trenutku, o sukobu dvaju mišljenja. S jedne strane, banke su dužne zaštiti nas kao građane i kada instaliramo i koristimo njihove bankarske aplikacije na našim mobilnim uređajima. S druge strane, u tom postupku moraju paziti da ne pređu u neke zone privatnosti u koje ne bi trebali, dakle da ne prikupljaju i ne obrađuju preveliku količinu osobnih podataka. Konačni sud u ovome će zapravo donijeti sud, s obzirom da je banka najavila da će ići u daljnji pravni postupak", objasnio je Delić.

Rekao je i da, s obzirom da su iz Erste banke istaknuli kako u drugim europskim državama nisu imali sličnih problema, nemamo strože zakone, ali da je odluka svojevrsni presedan.

"Imamo gotovo identične propise uz neke male preinake na razini države. Ovakve i slične aplikacije se koriste upravo radi druge zakonske regulative koje traži bankarski sektor da nas štiti. One rade na različite načine i očito je u ovoj sporno - rade li to dobro, i ono što je bilo sporno u nadzornom tijelu, rade li to na transparentan način. Činjenica je da veći broj organizacija i kod nas i u Europi, a i u svijetu koristi ovakve slične sustave zaštite. Prema onome što sam istražio iz javno objavljenih odluka nadzornih tijela, u jednom dijelu može se smatrati presedanom", rekao je.

Dotaknuo se i općenito aplikacija koje danas građani koriste, često nesvjesni na što sve time pristaju.

"Zapravo ne gledamo što te aplikacije rade, kojim podacima imaju pristup, čemu one zapravo služe i koriste li naše podatke, odnosno nas kao pojedince da bi zaradili nekakav novac. I tu je onaj fokus koji bismo trebali staviti, dakle da učimo građane nekakvoj osnovnoj sigurnosnoj higijeni", poručio je Delić.