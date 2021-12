Napadi na liječnike sve su učestaliji. Posljednji se dogodio u Bjelovaru na prosvjedu protiv cjepiva i mjera. No, organizatorica tog prosvjeda je zaradila optužni prijedlog, za koji liječnici smatraju da je - preblaga mjera.

Bjelovarsku liječnicu na izlasku s radnog mjesta verbalno su napali i vrijeđali okupljeni prosvjednici. ''Zgroženi slučajem iz Bjelovara. Tražili smo od bjelovarske policije postupanje, kriminalističko istraživanje i podizanje kaznene prijave. Mišljenja smo da se radilo o kaznenom djelu'', ističe predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić za Dnevnik Nove TV.

Policija pak misli drukčije. Kazneno djelo pronašli su tek u komentarima na portalu, a napadnuta liječnica trebala bi pokrenuti privatnu tužbu, što ne želi. Prosvjednici će tako zaraditi tek prekršajne prijave za narušavanje javnog reda i mira i za neprijavljivanje prosvjeda.

''Mislimo da je to pogrešno, da se radi i o lošoj poruci prema svim takvim izgrednicima. Zapravo postavljamo pitanje što se treba dogoditi da bi se događaj okarakteriziralo onako kako to zakon propisuje'', napominje Luetić.

Od početka pandemije mnogi su liječnici bili meta, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac. Prijetnje su dobili i gotovo svi članovi Stožera. Neki su počintelji doduše i osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne no to su iznimke. Epidemiolog Venus od brojnih je prijetnji prijavio tek jednu.



''To je kad sam bio nazvan s prepaid broja, dakle kartice kojoj se ne može ući u trag gdje su mi spomenuta djeca. Što je rezultiralo time da sam morao na izvjesno kratko vrijeme ih izmjestiti iz stana i preseliti na drugu lokaciju'', prisjeća se predsjednik Hrvatskog društva epidemiologa Miroslav Venus.

U nekoliko gradova oko bolnica su se pak pojavili plakati koji su uznemirili sve zdravstvene radnike. ''Jednostavno ne možete vjerovati da se to može dogoditi nakon dvije godine mukotrpnog rada svih medicinskih djelatnika za borbu za svaki život. Čovjek se osjeća kao da vadi utopljenika iz mora, a netko vas udara štapom po leđima'', priznaje Alen Protić, voditelj Centralnog respiracijskog centra KBC Rijeka.

U Sindikatu liječnika zgranuti što na slučaj iz Bjelovara nitko nije reagirao. Nedopustivo je, kažu, da liječnici strahuju za svoj život i to dok spašavaju tuđe. I cijepljene i necijepljene.

