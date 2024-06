Dnevnik Nove TV u posjedu poruke u kojoj se Bartulici prijeti smrću: "Treba te ubiti. Nadam se da ćeš jednog dana odgovarati"

Mobitel novoizabranog europskog zastupnika Stephena Bartulice pun je uvredljivih poruka, a Dnevnik Nove TV u posjedu je i one gdje mu se prijeti smrću.

"Dobar dan! Možete li mi prebaciti tih 38 eura, vama ne trebaju, imate od majke. Treba te ubiti. Je*o li te ćaća. Ti si obični kriminalac i nadam se da ćeš jednog dana odgovarati za to", piše u poruci.

Prijetnje je, rekao je reporterki Sabini Tandari Knezović, prijavio policiji.

"Radi se o mlađoj osobi. To mi je javilo osoblje koje prati moj rad i to su prijavili policiji. To je poruka koja je stigla preko društvenih mreža i bojim se da neće biti i zadnja", rekao je.

Iz HDZ-a oštro osuđuju nasilje i prijetnje.

"Osobno sam kao državni tajnik imao nekoliko situacija kada mi se prijetilo. Nisam poduzeo ništa, ali moji djelatnici jesu. Mislim da i mi s jedne strane kao politički dužnosnici moramo paziti kako se ophodimo u političkom djelovanju, a naravno i zaštititi svakog pojedinca od prijetnji smrću", rekao je Nikola Mažar.

Da prijetnje u politici nisu rijetke – priznaju i drugi.

"Bilo je i u ovoj izbornoj kampanji plakata na kojima je pisalo 'Peđa umri' i slično. Za razliku od nekih drugih dužnosnika, ja nisam dobio zaštitu", napomenuo je Peđa Grbin.

Bartulica je u fokusu javnosti završio tako što se otkrilo da ima mjesečne rate kredita veće od plaće, zbog čega se postavilo pitanje kako živi s 38 eura mjesečno. Pojasnio je da mu financijski pomaže majka, a kredit je podigao da bi kupio kuću u Prviću. Sve je eskaliralo kada je u izbornoj noći iz stožera otišao

u Ferrariju u društvu ljudi sumnjive prošlosti.

"Možda je malo predimenzionirano sve. Da smo otvarali ovakvim intenzitetom sve, mnoge stvari bi bile bolje", ustvrdio je zastupnik DP-a Igor Peternel.

Iz policije su za Dnevnik Nove TV potvrdili da provode izvide te da će o svemu utvrđenom obavijestiti Državno odvjetništvo.

I Provjereno se večeras bavi se Stephenom Bartulicom. Reporterka Danka Derifaj istražila je kakva je njegova povezanost s konzervativnim europskim organizacijama, koje, kako same kažu, žele uvesti novi Poredak i sustav vrijednosti za sve nas.

