Višak radnih sati i dalje je tema oko koje liječnici i sestre vode pravnu bitku. Unatoč tome što su u pravu, dio njih sustav nastavlja gaziti. Ministar Beroš, čini se, nikako da shvati da bi najpoštenije bilo ljudima odmah platiti odrađeno.

Medicinska sestra Sanda Alić je u pet godina nakupila oko 250 prekovremenih sati. Novac još vidjela nije. Tužila je bolnicu, ali nakon presude - opet je sve na početku. Razlog je tome žalba poslodavca.

Upravo je to problem, kažu sindikati. Unatoč stavu Vrhovnog suda koji ide u korist liječnicima i sestrama, bolnice često idu dalje u spor, na drugi stupanj.

Kruno Kušec iz Sindikata medicinskih tehničara pita se čemu bespotrebni troškovi.

"To su milijunski iznosi jer se ustanove žale. Plaćaju se odvjetnici, plaćaju se sudski troškovi, a nama povećaju plaću mizernih 4 posto“, ističe.

Gomilaju se i kamate sve do same isplate. Iznosi koje liječnici i sestre potražuju su različiti.

Kušec pojašnjava kako to ovisi o broju prekovremenih sati i koeficijentu.

Zbog tužbi, do kraja prošle godine ukupno su zdravstvene ustanove isplatile više od 263 milijuna kuna. Naime, Vlada je prošle godine donijela odluku o isplati za prekovremene. Provodi se u fazama. Onima koji nisu pokrenuli tužbe, ponuđena je nagodba. Koliko ih se želi nagoditi, nismo dobili podatak.

Iz Ministarstva zdravstva poručuju kako se trenutno radi na kontroli navedenih sporazuma te se očekuje kroz 30 dana isplata sredstava. U trećem i četvrtom kvartalu ove godine, nastavit će se provedba odluke.

U KBC-u Sestre Milosrdnice od 4000 djelatnika, 1900 je prihvatilo nagodbu. Očekuju da će ih biti još.

Prof. dr. sc. Davor Vagić, ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice ističe kako su do sada po tužbama isplatiti 30 milijuna kuna.

"A što se tiče nagodbi, bit će otprilike novih 1900. Bit će negdje oko 10,11 milijuna kuna. Zašto je manje? Zato što u ovim nagodbama imamo veliki broj djelatnika koji su imali vrlo mali broj prekovremenih", pojašnjava dr. Vagić.

Što se tužbi tiče, kažu nam, neće ići na drugi stupanj. Nadaju se do kraja godine ovaj problem ostaviti iza sebe. No, situacija se razlikuje od bolnice do bolnice.

Kruno Kušec iz Sindikata medicinskih tehničara tumači kako je jedan dio djelatnika bio nezadovoljan ponuđenom nagodbom pa je podnio tužbu, jer smatraju da su odradili veći broj prekovremenih sati nego što im je poslodavac ponudio.

Alić: "Mislim da je napokon došlo vrijeme da se stvari nazovu pravim imenom i da se to okarakterizira kao kriminalno djelo, kao krađa i lopovluk".

A odugovlačenje, ulazak u daljnje sporove plaćamo svi mi - s kamatama.

3213 pravomoćnih presuda

Reporterka Nove TV Sanja Vištica rekla je kako je kako navode u Ministarstvu zdravstva - 3213 pravomoćnih sudskih presuda, a isplaćen je novac na temelju 1103 presude.

Vištica je razgovarala s dr. Renatom Čulinović-Čaić, predsjednicom Hrvatskog liječničkog sindikata. Na pitanje kako je dolaziti na posao i raditi za poslodavca koji uporno ne isplaćuje zarađeni novac, Čulinović-Čaić je odgovorila da se osjeća kao i svaki drugi dan počevši od 2013. otkada se ne isplaćuju prekovremeni sati kao što treba.

Gošća Dnevnika Nove TV naglasila je da ne svaljuje krivnju na upravu bolnice, jer je to odluka koja ovisi o vrhu, ne ovisi čak samo o jednom ministru, tu bi Vlada trebala reći zadnju riječ.

"Mene jako zanima, s obzirom na to da je Vrhovni sud svoje pravno stajalište o tim prekovremenima donio još u prosincu 2009., pa je nakon toga podneseno niz žalbi na prvostupanjske presude - koliko je ova država morala isplatiti na račun kamata, koje su tekle a to se sve moglo riješiti“, naglasila je predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata.

Upitana što je s osnovicom i nikad isplaćenih šest posto, Čulinović-Čaić je kazala kako tu nije puno tužbi podneseno, jer su ljudi pristali na nagodbe koje su ustanove nudile, a ustanove su nudile nagodbe znajući kakva je situacija sa sudovima i tužbama. Dobar dio ljudi je uspio sklopiti nagodbu i dobiti isplatu, kazala je.

HUBOL uputio pismo ministru Berošu: "Bolnice neispravno obračunavale naknadu za bolovanja"

Ako se nešto ne promijeni, ostajemo bez polovice obiteljskih liječnika: ''Čak 33 posto ih je starijih od 60 godina''

Na pitanje jesu li u komunikaciji s ministrom o toj temi, gošća Dnevnika Nove TV rekla je kako u posljednje vrijeme o tome nisu razgovarali, više su bili fokusirani na novi zakon i neka druga pitanja.

Ministra Beroša bi pozdravila te mu poručila da čvrsto stane na njihovu stranu, kao i da konačno poruči kolegama ministrima, pogotovo što se tiče pravosudnog dijela – da to što prije riješe.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr