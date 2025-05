Skoro je izgubio značajan iznos jer nije obraćao pažnju na posljedice spekulacije

Pretpostavljam da svi već znate što su sinonimi, odnosno istoznačnice, no jeste li čuli za djelomične sinonime iliti bliskoznačnice? To su riječi od kojih svaka ima više značenja, no podudaraju se djelomično, u samo jednom od njih. Na primjer, imenice pažnja i pozornost ili prilozi skoro i gotovo slični su, ali ne mogu zamijeniti jedno drugo u svim kontekstima. A koje su to situacije i zašto je tome tako, doznat ćete u ostatku teksta.

Kad je riječ o imenicama pozornost i pažnja, u većini slučajeva prevladava pažnja, no ona nije uvijek najbolji izbor. Naime, pažnja označava susretljivost, ljubaznost, uslužnost, dok pozornost opisuje sposobnost održavanja koncentracije ili osobinu onoga koji nešto radi sa zanimanjem i usredotočenošću. Stoga bismo, na primjer, prilikom prezentacije sudionicima trebali reći da obrate pozornost na određenu zanimljivost, a ne pažnju, te bismo im na kraju trebali zahvaliti na pozornosti.

Pojavile su se spekulacije…

Još jedan par imenica koje se često zamjenjuju su spekulacija i špekulacija. Osim što im je značenje slično, i pišu se gotovo jednako, stoga ne čudi da dolazi do zabune. Spekulacija u općenitom smislu obuhvaća proces promišljanja ili nagađanja, dok špekulacija u prenesenom značenju može značiti 'procjenjivanje, pretpostavljanje', no prvenstveno se koristi u ekonomiji i označava preuzimanje poslovnog rizika u financijskim poslovima s nadom u velik dobitak. Dakle, ako nagađamo o novom treneru nogometnog kluba, govorit ćemo o spekulacijama, dok bismo špekulacije trebali prepustiti iskusnim ekonomistima.

Ako nam špekulacije ipak uspiju, hoćemo li reći da smo ostvarili znatan ili značajan dobitak? U tom bi slučaju pridjev znatan bio pravilan izbor jer on znači 'velik, priličan'. Također se može upotrebljavati i u značenju 'značajan, koji mnogo znači', ali ta zamjena ne funkcionira i u drugom smjeru. Kažemo li da je nešto značajno, opisujemo to isključivo kao nešto vrijedno, znamenito, npr. Osvajanje srebra na prvenstvu bio je značajan događaj u hrvatskom sportu.

Skoro sve je skoro

Zlato nam je za dlaku izmaklo, pa bi mnogi rekli da smo skoro postali svjetski prvaci, no bili bi u krivu. Naime, prilog skoro ima vremensko značenje, kao u rečenici Proslava je trajala skoro cijelu noć. Umjesto njega u prvoj bismo rečenici trebali upotrijebiti priloge zamalo ili umalo. Nadalje, prilog skoro toliko se proširio da se pojavljuje i u značenju približno potpune mjere nečega (Odgovorio sam na skoro sva pitanja.), ali to je pogrešno te bi na njegovo mjesto trebao doći prilog gotovo: Odgovorio sam na gotovo sva pitanja.

Nadam se da sada, kada ste pročitali ovaj tekst, više ne morate spekulirati o navedenim bliskoznačnicama. Hvala vam na pozornosti!

