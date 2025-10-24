Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Navodno

Odlikaš samo "preletio" knjigu pa "briljirao" na maturi: "Bio sam uvjeren da ću 'pasti' Povijest"

Piše Ana Petković, 24. listopada 2025. @ 21:26 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Ako niste sigurni kad treba pisati navodnike, a kad ne, čemu služe polunavodnici ili pak treba li točku staviti prije ili poslije navodnika, ovo je tekst za vas. U ovotjednom Lektorskom dnevniku pozabavit ćemo se navodnicima i upravnim govorom.
Najčitanije
  1. Kamera na groblju
    Ništa im nije sveto

    Počelo je: Kradu sve što stignu, ali ima rješenja kako to spriječiti
  2. Drama u dječjem vrtiću 4
    POZIV U NEDJELJU

    Kamere snimale šokantne prizore u zagrebačkom dječjem vrtiću: Pojavile se i optužbe za zanemarivanje i zlostavljanje
  3. Privođenje Leona Lučića na Županijski sud
    Županijski sud

    FOTO Leon Lučić doveden na sud: Izveo show i zapjevao stih jedne pjesme
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
SAD uvele sankcije predsjedniku Kolumbije
BORBA S NARKOKARTELIMA
Trump uveo sankcije predsjedniku Kolumbije: "Proizvodnja kokaina je eksplodirala..."
Zbog balona iz Bjelorusije zatvorene zračne luke u Litvi
NIJE PRVI PUT
Zbog sumnjivih balona iz Bjelorusije zatvorene zračne luke: "Na radaru su uočeni..."
Žena u Francuskoj po prvi put osuđena na doživotni zatvor bez mogućnosti uvjetnog otpusta.
SILOVANJE I UBOJSTVO
Francuska je prvi put osudila ženu na doživotni zatvor: Zvjerski je ubila djevojčicu, a tijelo nosila u koferu po Parizu
Seksualni prijestupnik koji je izazvao prosvjede pušten je na slobodu greškom
ZBOG NJEGA SE PROSVJEDOVALO
Nevjerojatan propust: Greškom pustili na slobodu seksualnog prijestupnika, traje velika potraga
Lektorski dnevnik: Pisanje navodnika
Navodno
Odlikaš samo "preletio" knjigu pa "briljirao" na maturi: "Bio sam uvjeren da ću 'pasti' Povijest"
SAD šalju nosač aviona kao potporu operacijama protiv droge u Latinskoj Americi
JAČANJE VOJNE PRISUTNOSTI
Trump šalje nosač aviona u Latinsku Ameriku: Sve je veća zabrinutost u regiji
S grobova kradu lampione, aranžmane...
Ništa im nije sveto
Počelo je: Kradu sve što stignu, ali ima rješenja kako to spriječiti
Zlostavljanje u zagrebačkom dječjem vrtiću: Jedna odgojiteljica spava, druga ih maltretira
POZIV U NEDJELJU
Kamere snimale šokantne prizore u zagrebačkom dječjem vrtiću: Pojavile se i optužbe za zanemarivanje i zlostavljanje
IMAŠ PRAVO Tko u Hrvatskoj ima pravo na besplatni sprovod i pod kojim uvjetima
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA
Tko u Hrvatskoj ima pravo na besplatni sprovod i pod kojim uvjetima?
Razarač pod NATO-ovim zapovjedništvom presreo ruski ratni brod u europskim vodama: "Spremni smo odgovoriti na svaku njihovu aktivnost"
prvi put
Razarač pod NATO-ovim zapovjedništvom presreo ruski ratni brod u europskim vodama: "Spremni smo odgovoriti na svaku njihovu aktivnost"
Pokrenuta istraga protiv trojice zbog sumnje na davanje i primanje mita u gospodarskom poslovanju
POZNATI DETALJI
USKOK istražuje poznatog poduzetnika i odvjetnika: Dali mito u zamjenu za milijunski zajam
Njemački ministar zvoni na uzbunu zbog brzog širenja ptičje gripe
NAGLO ŠIRENJE
Uzbuna u Njemačkoj zbog širenja virusa: "Imamo puno žarišta"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
S grobova kradu lampione, aranžmane...
Ništa im nije sveto
Počelo je: Kradu sve što stignu, ali ima rješenja kako to spriječiti
Zlostavljanje u zagrebačkom dječjem vrtiću: Jedna odgojiteljica spava, druga ih maltretira
POZIV U NEDJELJU
Kamere snimale šokantne prizore u zagrebačkom dječjem vrtiću: Pojavile se i optužbe za zanemarivanje i zlostavljanje
FOTO Leon Lučić doveden na sud u Velikoj Gorici: Izveo show i zapjevao stih jedne pjesme
Županijski sud
FOTO Leon Lučić doveden na sud: Izveo show i zapjevao stih jedne pjesme
show
Nedan Tatarinov otvorio Instagram profil
evo kako je ona reagirala
Bivši suprug Maje Šuput iznenadio potezom nakon razvoda od pjevačice!
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je dirljiva rečenica
po želji njezine mame
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je poruka koja slama srca: ''Ti si jedina koja...''
Poslušajte Thompsonovu baladu u izvedbi Jacquesa Hodueka
''moram priznati...''
Poslušajte kako to zvuči kad Houdek pjeva Thompsonovu pjesmu!
zdravlje
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Najvažniji obrok u danu
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Autizam nije poremećaj? Evo sa čime ga povezuje novo istraživanje!
Novi uvid
Autizam nije poremećaj? Evo sa čime ga povezuje novo istraživanje!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
zabava
Nadzorne kamere snimile preslatki potez psa! Ovo će vam rastopiti srce
Impresivno!
Nadzorne kamere u Lici snimile preslatki potez psa! Ovo će vam rastopiti srce
Podijelio jezivu snimku psa, kako biste se vi snašli u ovakvoj situaciji?
Samo za hrabre
Podijelio jezivu snimku psa, kako biste se vi snašli u ovakvoj situaciji?
Izašao iz kuće kako bi spasio pse od pljuska, dočekalo ga preslatko iznenađenje
Preslatko!
Izašao iz kuće kako bi spasio pse od pljuska, dočekalo ga preslatko iznenađenje
tech
Budućnost ratovanja: Ovom lovcu ne treba ni pista ni pilot, a koliko je ubojit tek će pokazati
Vođen umjetnom inteligencijom
Budućnost ratovanja: Ovom lovcu ne treba ni pista ni pilot, a koliko je ubojit tek će pokazati
Fascinantne snimke: Znanstvenici po prvi put u detalje snimili kako zmije otrovnice napadaju svoj plijen
Grizu u trenu
Fascinantno: Prvi put snimljen ugriz otrovnice u visokoj rezoluciji
Zatrovana umjetna inteligencija: Stručnjak upozorava koliko su AI modeli poput ChatGPT-a zapravo ranjivi
Istraživanja to potkrijepila
Zatrovana umjetna inteligencija: Stručnjak upozorava koliko su AI modeli poput ChatGPT-a zapravo ranjivi
sport
Poslušajte kako je srpski komentator doživio Dinamov gol u posljednjoj minuti
izgubio kontrolu
Poslušajte kako je srpski komentator doživio Dinamov gol u posljednjoj minuti
Josip Lukačević izgubio životnu bitku u austrijskoj bolnici
S NEPUNE 42 GODINE
Josip Lukačević izgubio životnu bitku u austrijskoj bolnici
Navijač Zrinjskog preminuo na gostovanju u Mainzu
tuga!
Navijač Zrinjskog preminuo na gostovanju u Mainzu
tv
U dobru i zlu: Ne može se smirit – želi najbolji tretman za kćer
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Ne može se smirit – želi najbolji tretman za kćer
U dobru i zlu: Nakon svega što se dogodilo i dalje ima razumijevanja
U DOBRU I ZLU
Nakon svega što se dogodilo i dalje ima razumijevanja
Kumovi: Dao joj je svoju karticu za kockanje i svoje povjerenje
KUMOVI
Dao joj je svoju karticu za kockanje i svoje povjerenje
putovanja
Vila Pavlovic: Kuća za odmor usred šume koja mami na grijanje uz kamin i istraživanje planinskih staza
Izlet na Kopaonik
Vila Pavlovic: Kuća za odmor usred šume koja mami na grijanje uz kamin i istraživanje planinskih staza
Nestvarno lijepo mjesto kod Visokog: Vijugave staze, jezerca i polja lavande koja čekaju da ih otkrijete
Nadrealno
Nestvarno lijepo mjesto kod Visokog: Vijugave staze, jezerca i polja lavande koja čekaju da ih otkrijete
Novi kviz općeg znanja: Samo za neustrašive i odvažne
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Samo za neustrašive i odvažne
novac
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
Burze se užarile
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
Ovom tržištu svi analitičari predviđaju rast, a jedna hrvatska kompanija već ga predvodi
Pokrovitelj tokić
Ovom tržištu svi analitičari predviđaju rast, a jedna hrvatska kompanija već ga predvodi
Povijesna presuda: Prvi put jedna naftna kompanija proglašena krivom zbog "greenwashinga"
Nerealna obećanja
Povijesna presuda: Prvi put jedna naftna kompanija proglašena krivom zbog "greenwashinga"
lifestyle
Mirela Stanić preuredila je kuhinju svoje šogorice Mirele
PRAVO OSVJEŽENJE!
Mirela Stanić preuredila je kuhinju svoje šogorice Mirele te nam otkrila cijeli postupak
Ivana Vrdoljak Vanna u blještavim čizmama u Lisinskom
Fantastičan model
Ivana Vrdoljak Vanna: Blještave čizme koje u trenu postaju glavni adut kombinacije, lako se zaljubiti u njih
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Najvažniji obrok u danu
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
sve
Nedan Tatarinov otvorio Instagram profil
evo kako je ona reagirala
Bivši suprug Maje Šuput iznenadio potezom nakon razvoda od pjevačice!
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je dirljiva rečenica
po želji njezine mame
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je poruka koja slama srca: ''Ti si jedina koja...''
Poslušajte Thompsonovu baladu u izvedbi Jacquesa Hodueka
''moram priznati...''
Poslušajte kako to zvuči kad Houdek pjeva Thompsonovu pjesmu!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene