Odlikaš samo "preletio" knjigu pa "briljirao" na maturi: "Bio sam uvjeren da ću 'pasti' Povijest"

Svima je jasno da se upravni govor, odnosno citat, piše unutar dvostrukih navodnika, no do zabune često dolazi na kraju navoda – točka bude na pogrešnom mjestu, zarez se nađe ispred navodnika ili se pak doda nakon upitnika ili uskličnika. Kako bi se takve pogreške izbjegle, ponovimo malo pravopis i provjerimo kamo putuju pravopisni znakovi kad se nađu u blizini navodnika.

Počnimo s točkom, koja se može šetati oko navodnika, ali nije svejedno kada je ispred, a kada iza njih. U slučaju cjelovitog citata, odnosno pune rečenice, smjestit će se unutar navodnika jer je ona dio citata. Ako je pak riječ o djelomičnom navodu, naslovu ili imenu, stat će iza navodnog znaka.

Ministrica je rekla: "Odluka je donesena."

Ministrica je rekla da je "odluka donesena jednoglasno".

Gdje je nestao zarez?

S druge strane, zarez ne luta, već ima samo jedno mjesto, a ono se nalazi iza navodnog znaka:

"Odluka je donesena", rekla je ministrica.

Međutim, nađe li se u kombinaciji s upitnikom i uskličnikom, pobjeći će glavom bez obzira, kao u sljedećim primjerima:

"Je li ti jasno?" upitala je.

"Jasno!" uskliknuo je.

Premda navodnici nikamo ne putuju, i oni su podložni promjeni. Naime, nađe li se unutar navoda još jedan navod, ime ili naslov, njegovi će se navodnici prepoloviti, odnosno pisat ćemo polunavodnike.

"Najdraža knjiga mi je 'Gospodar prstenova' J. R. R. Tolkiena", priznala je glumica.

Sjetno je rekao: "Mama mi je uvijek govorila: 'Sreća je ključ života.'"

Briljirao pa pao ispit

Osim za upravni govor, navodnici se koriste i za isticanje naslova ili imena, npr. naziva knjiga, filmova, časopisa i umjetničkih djela, kao i ime u nominativu u imenu ustanova, tvrtka, institucija i udruga: Knjižnica "Medveščak", Osnovna škola "Eugen Kumičić", Udruga "Nismo same" i sl. Kad je ime u nekom drugom padežu, navodnici se ne pišu, npr. Dječja knjižnica Marina Držića.

Ironija se također označava navodnicima, kao u rečenicama:

Jučer sam imao ispit i baš sam "briljirao".

Svi su bili "oduševljeni" još jednim ponavljanjem snimanja scene.

No ironiju ne treba miješati s prenesenim značenjem jer se iz konteksta može shvatiti da značenje nije doslovno te se u tom slučaju navodnici ne upotrebljavaju.

Nisam učio pa sam pao ispit.

Svi su popljuvali manekenkin modni odabir, ali ona je bila zadovoljna.

Dakle, jasno je da student nije doslovno pao na tlo te da nitko nije pljuvao po manekenki.

Nadamo se da smo vam razriješili najčešće nedoumice vezane za navodnike. Imate li ih još, uvijek možete zaviriti u Pravopis Instituta za hrvatski jezik.

Pročitajte i ovo Naš jezik, naš zavičaj Ča govori Istra, kaj Zagorje, a što Slavonija

Pročitajte i ovo otprilike oko 20-ak artikala Sve sniženo do -80 %: Samo od 4. - 14. listopada

Pročitajte i ovo LEKTORSKI DNEVNIK Na portalu, svaki petak, radi obrazovanja, čitajte jezične savjete, kako biste pisali bolje, jasnije, i bez greške