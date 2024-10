Sve sniženo do -80 %: Samo od 4. - 14. listopada

Pleonazmi su izrazi u kojima se nepotrebno nižu istoznačne riječi. Objasnimo to na uvodnim primjerima: imenica ručica već je umanjenica, stoga joj nije potrebno dodavati odrednicu mala – trebali bismo reći ručica ili mala ruka; prilog kako znači 'na koji način', dakle dvaput je rečeno potpuno isto; ima li čega 20-ak, znamo da to označava količinu 'oko 20, otprilike 20', stoga navoditi sve to u istom izrazu doista nije potrebno.

Grafički pleonazmi

Više je vrsta pleonazama, no danas ćemo se baviti samo jednom kategorijom – grafičkim pleonazmima. Ovo su primjeri takvih izraza:

razdoblje od 4. – 14. listopada,

mandat traje 5 (pet) godina,

sniženje -50 %,

tzv. "čudotvorni lijek".

Prva pogreška koju možete uočiti samo gledajući taj popis jest upotreba zareza (ili točke sa zarezom) pri uspravnom nabrajanju. Naime, prema Hrvatskom pravopisu u tom slučaju zarez se ne piše, dovoljna je točka na kraju nabrajanja. To bi također spadalo u grafički pleonazam.

Što je pak problematično u razdoblju od 4. – 14. listopada? Tu je pleonazam višestruk jer kad navodimo točne datume, podrazumijeva se da je to nekakvo razdoblje, a uz to je višak i prijedlog od jer crtica znači 'od do'. Pravilno bi bilo napisati: 4. – 14. listopada ili od 4. do 14. listopada.

Lektorski dnevnik Foto: DNEVNIK.hr

Ako piše da nešto traje 5 godina, nije potrebno u zagradi pisati kako se čita navedeni broj. Dvaput je nepotrebno napisano sasvim isto. Takvi izrazi karakteristični su za zakone i pravne tekstove, u kojima se teži preciznosti i ništa se ne podrazumijeva.

Sniženje -50 %

Ili još bolje: sniženje do -80 posto! Sigurna sam da će mnogi pogledati što se to nudi po takvim cijenama. Vjerojatno će samo lingvisti i oni osjetljiviji na jezične pogreške u tome vidjeti problem. A zašto? Pa, ako je popust, to već znači da je cijena umanjena, stoga je suvišno pisati minus ispred brojke. Popust je 50 % ili 80 %.

Ako je kojim slučajem na sniženju i tzv. "čudotvorni lijek" (za mršavljenje, protiv mamurluka ili koji treći), to je sasvim sigurno premija. No i tu treba biti oprezan – želimo li se ograditi od riječi ili izraza koji koristimo, dovoljno je upotrijebiti ili tzv. ili navodnike.

Svim navedenim primjerima zajedničko je to što se uz riječ određenoga značenja upotrebljava i grafički (pravopisni) znak koji označava isto što i sama riječ. U nekim situacijama to može doprinijeti preciznosti iskaza (npr. na računu u navođenju brojčane vrijednosti slovima), no obično je suvišno i trebamo izbjegavati takve izraze.

Neki nasjednu na sniženja, neki na naslov. Ako je potonje vaš slučaj, nadam se da vam nije žao – ipak ste naučili kako se pišu neki izrazi. :)

Pročitajte i ovo Lektorski dnevnik Kad od viška glava zaboli: Zašto često puta naš izbor riječi nije najoptimalniji?

Pročitajte i ovo A kamo onda? Svi putovi vode tamo, no to nije uvijek dobar izbor – doznajte zašto

Pročitajte i ovo Što je s Ane? Mare i Kate, di su da se vrate... Je li to Zvonetova ili Zvonina pjesma?