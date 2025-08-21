Mislio da se dopisuje s časnicom američke vojske: Ostao prevaren za nekoliko tisuća eura

Sisačko moslavačka policija istražuje prijavu 70-godišnjaka kojemu se na društvenoj mreži javila navodna časnica američke vojske koja mu je obećala emotivnu vezu i u konačnici ga prevarila za više tisuća eura.

Nakon prve uplate više tisuća eura navodna časnica zatražila je još novca, a muškarac je shvatio da je prevaren te je sve prijavio policiji.

Ovakvi slučajevi redovito se događaju pa je policija ponovila preporuke građanima kako bi se izbjegli ovakvi događaji. Policijska uprava sisačko-moslavačka upozorava građane da budu oprezni prilikom komunikacije na društvenim mrežama.

Počinitelji tzv. romantičnih prijevara kroz komunikaciju iskazuju snažne osjećaje prema žrtvi, a nakon što zadobiju njeno povjerenje, traže novac, darove ili podatke o bankovnim karticama.

Također mogu tražiti i da im žrtva pošalje intimne fotografije ili videozapise. Policija upozorava građane da budu oprezni i da ne dijele s nepoznatim osobama nikakav materijal koji bi ih mogao kompromitirati i koji bi počinitelju mogao poslužiti za ucjenjivanje.

Ukoliko vas osoba traži da joj uplatite novac, iz bilo kojeg razloga, ne prihvaćajte komunikaciju i ne šaljite novac. Dobro razmislite i provjerite sve okolnosti, a ukoliko smatrate da se radi o prijevari ili nekom drugom protupravnom ponašanju, događaj prijavite na broj 192, kažu u policiji.