"Ako Rusija osvoji Baltik, mi smo tamo": Tehnološki tajkuni grade farmu na kraju svijeta u kojoj će preživjeti nuklearni rat

U podnožju Anda, daleko od nuklearnih supersila, blizu obilnih naftnih rezervi Patagonije i plodnih ravnica argentinske vinske regije Mendoze, skupina poduzetnika priprema se za kraj. Nadaju se da će njihovo utočište preživjeti Armagedon.

Na prostranstvu pet puta većeg od Manhattana na udaljenom ranču Wamani, sat vremena vožnje zemljanim cestama od najbližeg sela na krajnjem zapadu Argentine, u posljednjih dvije godine izgradili su nekoliko malih montažnih kuća s kupolama i uzletno-sletne staze. Argentinsko-španjolski osnivač tvrtke Martin Varasavsky uvjeren je da je to najbolje mjesto u slučaju nuklearnog rata, piše Financial Times.

"Već smo u Trećem svjetskom ratu, linije bojišnice su već povučene", rekao je Varsavsky, opisujući sukob u kojem se Rusija, Kina, Sjeverna Koreja i Iran suprotstavljaju "većini ostatka" svijeta.

"Jednostavno je logično imati utočište", kaže on.

Varsavsky nije jedini među superbogatima koji se pripremaju za nuklearni rat, klimatsku katastrofu ili ekonomski kolaps. Milijarder Peter Thiel kupio je zemljište na udaljenom Novom Zelandu, dok Mark Zuckerberg iz Mete ima sklonište ispod svog ranča na Havajima. Osnivač LinkedIna Reid Hoffman jednom je procijenio da polovica milijardera iz Silicijske doline ima neki oblik "osiguranja od apokalipse".

Martin Varasavsky Foto: screenshot/Instagram

No, vizija 66-godišnjeg Varsavskyja je šira. On tvrdi da bi cijela Argentina i regija Južnog konusa mogli podržati kompleksna društva u slučaju nuklearnog rata, zbog udaljenosti od raketnih ciljeva i oblaka zračenja te obilne proizvodnje hrane i energije.

"Moja ideja nije samo da se male skupine zaključaju u bunkerima", rekao je Varsavsky, koji je, prema Forbesu, stekao bogatstvo od procijenjenih 700 milijuna dolara osnivanjem tvrtki u telekomunikacijama, internetskim uslugama, obnovljivim izvorima energije i biotehnologiji.

Radi na romanu koji zamišlja život u Wamaniju nakon što nuklearni rat uništi veći dio SAD-a, Europe i Azije.

Varsavsky je kupio nekretninu u prosincu 2023., nekoliko tjedana nakon izbora libertarijanskog predsjednika Javiera Mileija, s pet kolega argentinskih i američkih poslovnih ljudi kao suinvestitorima. Među njima su Alec Oxenford, tehnološki poduzetnik koji je ujedno i Mileijev veleposlanik u Washingtonu, i Dan Lubetzky, milijarder i osnivač tvrtke za snack barove Kind.

Njihov cilj je samodostatnost. Zgrade su opremljene solarnim panelima. Varsavsky planira kupiti stoku za ispašu na Wamanijevih 32.000 hektara grmlja, koji uključuju vrh visok 5000 metara i nekoliko drugih planina. Možda će kupiti još veće imanje u blizini za uzgoj usjeva.

Također proučavaju mogu li na računalu na solarni pogon provesti vlastiti ograničeni internet u slučaju globalnog kolapsa poslužitelja.

Ljudi u Eugenio Bustosu, obližnjem gradu od 12.000 stanovnika, sumnjičavi su prema projektu.

"Vrlo je čudno kupiti toliko zemlje samo za sebe bez ikakvog komercijalnog plana", rekla je jedna prodavačica na benzinskoj postaji koja je odbila otkriti svoje ime, navodeći strah da će naljutiti svog poslodavca kritizirajući lokalnog zemljoposjednika.

Ali Varsavsky nije jedina bogata osoba koju je Argentina privukla nakon Mileijeva izbora. Thiel, koji je 2011. potajno stekao novozelandsko državljanstvo, u travnju je kupio vilu u Buenos Airesu i tamo preselio svoju obitelj na dva mjeseca.

Varsavsky, koji kaže da Thiela poznaje profesionalno i da je s njim razgovarao o Argentini, rekao je da nisu zajedno planirali svoja ulaganja. "Slučajno smo došli do istog zaključka da je od svih mjesta na koja biste mogli otići u slučaju Trećeg svjetskog rata, Argentina najbolja", rekao je za Financial Times.

Varsavsky i drugi tehnološki lideri također su privučeni idejom da Argentina podsjeća na bjelju, predmultikulturalnu Europu.

"Neki ljudi odu u Argentinu i kažu: 'Vau, ovo mjesto sada izgleda više europski nego Europa'", rekao je Varsavsky. "Argentina je ponosna na svoju zapadnu civilizacijsku baštinu i ljudi to mogu s ponosom reći. A u Europi i Americi to ne možete."

Varsavsky, čija je obitelj pobjegla od argentinske diktature od 1976. do 1983. kada je imao 16 godina, proveo je svoj odrasli život između Španjolske i SAD-a. Osnovao je pet startupova od kojih je svaki dosegao vrijednost veću od milijardu dolara.

Varsavsky posjeduje 50 posto Wamanija, a ostatak je podijeljen između petero prijatelja. Zajedno su do sada potrošili gotovo 10 milijuna dolara, rekao je Varsavsky, s tim da se jedna građevina gradi otprilike svaka četiri mjeseca. Ranč koriste za grupne odmore i razmišljaju o iznajmljivanju putem Airbnba kako bi bili financijski samodostatni.

Wamani, el refugio que un grupo de multimillonarios construye en Mendoza para sobrevivir a una guerra nuclear



Un grupo de multimillonarios, conformes con las políticas de Javier Milei, están apostando de lleno por Argentina https://t.co/f6k28wNb5g — EncuentroDePatriotas (@EncuentroDePat3) August 9, 2026

Ipak, Wamani kao utočište ima i nedostatke. Najmanje desetak puta godišnje Mendozu pogode jaki vjetrovi povezani s promjenama temperature u Andama, zbog čega je nemoguće izaći van na prostranu otvorenu ravnicu gdje je izgrađena većina Wamanijevih građevina.

Neka od montažnih skloništa, moderni apartmani nalik Airbnb-u s velikim staklenim prozorima, zimi se griju pećima na drva, a ljeti hlade klima-uređajima.

Iako ranč sadrži četiri izvora i potoka, očekuje se da će globalno zatopljenje utjecati na nedostatak vode u Andama.

"Ima sve više prijatelja koji se žele pridružiti, a mi gradimo još više", rekao je Varsavsky, koji ima sedmero djece.

"Ali također je toliko lijepo da tamo nema puno toga. Ako pozovemo mnogo ljudi i izgradimo mnogo kuća, neće biti isto."

Ali jedno je jasno, dodao je. "Moja supruga i ja smo se složili da ako Kina uzme Tajvan ili Rusija uzme Baltik, sljedeći dan smo tamo."