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SPREMNI ZA APOKALIPSU

"Ako Rusija osvoji Baltik, mi smo tamo": Tehnološki tajkuni grade farmu na kraju svijeta u kojoj će preživjeti nuklearni rat

PišeV. S., 10. kolovoza 2026. @ 09:08 komentari
Martin Varasavsky
Martin Varasavsky Foto: Instagram/Martin Varasavsky
"Već smo u Trećem svjetskom ratu, linije bojišnice su već povučene", rekao je tehnološki tajkun koji je odlučio kupiti veliko zemljište na kojem će izgraditi samodostatnu farmu u slučaju Apokalipse.
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