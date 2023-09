Kupce dočekale zamrznute cijene, a jedna ih stvar jako zbunjuje: Stigla i najava dobavljača koja zabrinjava

Na otvorenom plus 30, ali u trgovinama 30 u minusu. Vladinom odlukom cijene 30 proizvoda zamrznute su na razinama bitno ispod onih na kojima su bile početkom ove godine



Svi proizvodi s ograničenim cijenama označeni su posebnim znakom, ali je on za mnoge još uvijek nedovoljno uočljiv, a oni koji su ih i pronašli voljeli bi da ih je još više. Zbunjujuće za dio potrošača jest i to da je ograničena samo maksimalna cijena proizvoda.



Mali trgovci tvrde da će oni biti na gubitku. Iz Vlade to odbacuju, a iz Hrvatske udruge poslodavaca podržali su Vladine mjere, ali se s učestalim optužbama da trgovci neopravdano dižu cijene ne slažu i imaju istraživanje koje pokazuje suprotno što bi onda sugeriralo da su rasli profiti dobavljača.

Neki od njih već sad najavljuju nova poskupljenja od prvog listopada. Vlada njihove marže nije regulirala, ali ima jasnu poruku. ''Svi u lancu od trgovaca do dobavljača i proizvođača zasigurno imaju prostora smanjiti, ajmo tako reći, njihovu maržu kako bi našima građanima bilo bolje'', poručio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

Što god se događalo s nabavnim cijenama, ona koju plaćaju potrošači za 30 proizvoda do kraja godine moći će biti samo niže.



