Drugi dan zaredom Kupa stvara ozbiljne probleme, ovoga puta na Karlovačkom području. Poplavljene su ceste i podrumi, neki gospodarski objekti, a vatrogasci cijeli dan brane kuće zečjim nasipima, ali i novim sustavom obrane.

Iako obilne kiše i vodostaj rijeke Kupe već drugi dan zaredom stvara ozbiljne probleme, njen vodostaj opada u Brodu na Kupi. Novinarka Srna Bijuk je u prilogu za Dnevnik Nove TV istražila kakva je situacija na terenu.

Kuće na području Karlovačke županije, u mjestu Žakanje od poplave se brane drugi dan. "Sinoć smo cijelu noć radili, danas cijeli dan i večeras ćemo", rekao je tamošnji stanovnik Valentino.



Na terenu je 40 vatrogasaca i tridesetak volontera. Ugrožene su kuće, ali nadaju se da će ih uspjeti obraniti. "Imamo nekoliko gospodarskih objekata koji su poplavljeni, ali trenutno radimo na ispumpavanju vode koja prelazi zečje nasipe", rekao je Tomislav Hribljan iz vatrogasne zajednice općine Žakanje.



Vodostaj Kupe budno se prati na cijelom karlovačkom području. U svega nekoliko sati rijeka je narasla 4 metra. U mjestu Brodarci isprobava se nova obrana od poplava.

Novi sustav obrane

Od vode se brane - vodom, kojom se pune boksevi. No nadaju se da Kupa neće ići iznad 750 centimetara. "Nama je količina oborina kritična. Ako će nastaviti iz pravca Gorskog kotara, odnosno Slovenije, dolaziti ta količina, onda ćemo imati veliku ugrozu", rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Karlovačke županije Goran Franković.



U Karlovcu se ne bi trebao ostvariti najcrniji scenarij. "Još uvijek pada, ali od sutra očekujemo povoljnije vremenske uvjete, tako da u Karlovcu ne bi trebali premašiti izvanredne mjere od poplava, no sustav je spreman", rekao je Zoran Đuroković, generalni direktor hrvatskih voda.



Na ovoj desnoj obali Kupe, na ovakve su situaciji navikli, ali još čekaju nasip koji bi trebao biti spreman 2023. godine. "Ja čekam da ga naprave, to se već priča par godina. Čeka nas neprospavana noć i to je to", rekao je Matija iz Brodaraca.

VELIKA GALERIJA Potop u Hrvatskoj: U Ogulinu se izlila Dobra, pala rekordna količina kiše. U tri županije stanje obrane od poplava

Prokišnjavaju i neki stambeni kontejneri u Petrinji: "Dva dana čistim vodu i spavam pod kišom. Kiša mi pada nad krevetom"



Lokalci se nadaju najboljem. "Bojimo se, ali opet, očekujemo da će proći sve u redu", dodao je Matija. "Za susjede me strah, ovdje kroz prozor zna ljudima ulaziti, kad dođe uz cestu koji su na nižem pridjelu", rekao je Darko Kišić iz Brodaraca.



Izvanredna situacija krenula je jučer u Brodu na Kupi. Na dionici Selo Kupa još je izvanredno stanje. U Karlovcu su na snazi redovite mjere od poplava i idu prema izvanrednim mjerama. Problem je i u Ozlju gdje se izlila Kupa, a u Ogulinu se izlila Dobra.



U Brodu na Kupi danas se voda povukla - pa se vidi šteta na cestama. Ukupna materijalna šteta se tek treba procijeniti, a Crveni križ obilazi mještane kojima su poplavile kuće. "Najviše treba isušivača, zato što im je dosta poplavilo podrume pa će trebati", rekla je Marina Miličević, volonterka Crvenog križa.



Ozbiljno je nabujala i Sava pa se počela izlijevati iz korita u Zagrebu, no zasad nema opasnosti. Svima kojima rijeke prijete gledaju samo - kada će kiša stati.

